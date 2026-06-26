Ha norvég meccs, akkor nem maradunk evezés nélkül

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Tegnap még csak gyakorlás volt Bostonban, ma már élesben húzzák.
🇳🇴🚣 Norwegian fans arrived in Boston and they’re already doing the 'Viking Row!' pic.twitter.com/MuhI713VIW— Ultras Clips (@ultras_clips) June 25, 2026
🇳🇴🚣 Norwegian fans arrived in Boston and they’re already doing the 'Viking Row!' pic.twitter.com/MuhI713VIW
🚨🇳🇴 Norway fans are ready for their match against France! 🥁🚣 pic.twitter.com/yw0FQMD5Vd— Ultras Clips (@ultras_clips) June 26, 2026
🚨🇳🇴 Norway fans are ready for their match against France! 🥁🚣 pic.twitter.com/yw0FQMD5Vd