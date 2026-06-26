Nemzeti Sportrádió

Ha norvég meccs, akkor nem maradunk evezés nélkül

2026.06.26. 20:39
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Tegnap még csak gyakorlás volt Bostonban, ma már élesben húzzák.

 

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