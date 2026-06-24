Nemzeti Sportrádió

Egymeccses eltiltást kapott a szájeltakaró paraguayi játékos

R. P.R. P.
2026.06.24. 18:03
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Mert Müldür vb 2026 Miguel Almirón
Egymeccses eltiltást kapott Miguel Almirón, akit a futballtörténelemben elsőként állítottak ki szájeltakarásért a világbajnokságon.

A paraguayi játékos a törökök elleni vb-meccsen kapott piros lapot Iván Barton játékvezetőtől, amikor Mert Müldürrel folytatott vita során eltakarta a száját, hogy ne lehessen leolvasni, hogy mit mond – ez az új szabály szerint tilos, és azonnali piros lapot von maga után.

A döntés értelmében Almirón nem léphet pályára az utolsó csoportmeccsen Ausztrália ellen.

A döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.

 

Mert Müldür vb 2026 Miguel Almirón
Legfrissebb hírek

Milyen tortát kapott Messi a 39. születésnapjára? – fotó

Foci vb 2026
1 perce

Egy kis történelem: köpés, harapás: botrányos egy vb-nap! Pedig a brazilok… – videók

Foci vb 2026
12 perce

Svéd és francia éllovas a gólpasszlistán

Foci vb 2026
1 órája

Furcsa látogató a vb-n: Merlin kacsa megcsipkedte az elnök asszonyt

Foci vb 2026
2 órája

Nincs tiltás a curacaói keretnél: irány a család!

Foci vb 2026
2 órája

Harmadszor vb-rendezőként, harmadik különböző mez a csoportkörben

Foci vb 2026
2 órája

Kovács István vezeti Messiék záró csoportmeccsét

Foci vb 2026
3 órája

Négy válogatott kapuját még nem vették be, Curacao kapusáé a legtöbb védés

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik