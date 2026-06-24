Egymeccses eltiltást kapott a szájeltakaró paraguayi játékos

A paraguayi játékos a törökök elleni vb-meccsen kapott piros lapot Iván Barton játékvezetőtől, amikor Mert Müldürrel folytatott vita során eltakarta a száját, hogy ne lehessen leolvasni, hogy mit mond – ez az új szabály szerint tilos, és azonnali piros lapot von maga után.

A döntés értelmében Almirón nem léphet pályára az utolsó csoportmeccsen Ausztrália ellen.

A döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.