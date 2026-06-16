Ha június 16. és vb, akkor Ronaldo és Messi: a két legenda élete első vb-gólját szerezte – videók

A labdarúgó-világbajnokságok múltját felidéző öröknaptárunk mai epizódjában nemcsak a brazil Ronaldo 1998-as és az argentin Lionel Messi 2006-os gólját idézzük fel szóban/képben, hanem a brazil Josimar második gyönyörű találatát is az 1986-os vb-ről, Algéria mesebeli győzelmét az NSZK ellen 1982-ből, Esteban Cambiasso 24 passzal előkészített emlékezetes gólját 2006-ból, valamint Thomas Müller portugálok elleni mesterhármasát 2014-ből.

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