Nemzeti Sportrádió

Ha június 16. és vb, akkor Ronaldo és Messi: a két legenda élete első vb-gólját szerezte – videók

2026.06.16. 14:06
Lionel Messi az első vb-gólját ünnepli 2006-ban (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokságok múltját felidéző öröknaptárunk mai epizódjában nemcsak a brazil Ronaldo 1998-as és az argentin Lionel Messi 2006-os gólját idézzük fel szóban/képben, hanem a brazil Josimar második gyönyörű találatát is az 1986-os vb-ről, Algéria mesebeli győzelmét az NSZK ellen 1982-ből, Esteban Cambiasso 24 passzal előkészített emlékezetes gólját 2006-ból, valamint Thomas Müller portugálok elleni mesterhármasát 2014-ből.

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