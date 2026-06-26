Nemzeti Sportrádió

Ha futball-vb és június 26., akkor Beckham, Platt, Cruyff, Sztoicskov és a rekorder „hőségcsata”

2026.06.26. 16:22
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Két nagyszerű angol középpályás, két David, Beckham és Platt egyaránt egy június 26-i világbajnoki játéknapon szerezte meg élete első – s egyaránt fontos – gólját a válogatottban. Egyebek mellett az ő „hőstettüket”, valamint a tizenkét gólt hozó, máig csúcstartó Ausztria–Svájc vb-negyeddöntőt is felelevenítjük mozgóképesített vb-öröknaptárunk mai epizódjában, mutatunk videót Johan Cruyff 1974-es duplájáról, és a vb-gólszerzők között felbukkan a holland zseni későbbi játékosa, Hriszto Sztoicskov is.

Az eddigi június 26-i vb-játéknapokat sok-sok videóval, fotóval felidéző cikksorozatunk mai része ide kattintva érhető el.

 

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