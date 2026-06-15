Nemzeti Sportrádió

Furcsa összeállítás, ilyen még nem volt világbajnokságon…

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.15. 08:35
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foci vb 2026 marokkói labdarúgó-válogatott külföldi születésűek

Történelmi érdekességet jegyezhettünk fel a vb-n: Azzedin Unahi 65. percben történt lecserélése után Marokkó lett az első válogatott, amelynek színeiben egyetlen olyan játékos sem szerepelt a pályán, aki az ország területén született volna.

A brazilok elleni csoportmérkőzés 1–1-es döntetlennel ért véget.

A történelmi összeállítás:

Jasszin Bunu (Kanada, Montreal) – Asraf Hakimi (Spanyolország, Madrid), Issza Diop (Franciaország, Toulouse), Sadi Riad (Spanyolország, Palma), Nusszair Mazraui (Hollandia, Leiderdorp) – Neil el-Ajnaui (Franciaország, Nancy), Ajjub Buaddi (Franciaország, Senlis) – Semszdin Talbi (Belgium, Sambreville), Bilal el-Hanusz (Belgium, Molenbeek), Szamir el-Murabet (Franciaország, Strasbourg) – Iszmael Szaibari (Spanyolország, Terrassa).

 

foci vb 2026 marokkói labdarúgó-válogatott külföldi születésűek
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