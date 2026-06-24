Furcsa látogató a vb-n: Merlin kacsa megcsipkedte az elnök asszonyt

Nincs olyan világbajnokság, amelyen ne bukkana fel egy-egy gyorsan népszerűvé váló kedvenc állat. A dél-afrikai torna idején, 2010-ben jósolt Paul, a polip, az akváriumban élő puhatestű hibátlanul eltalálta, hogy egy-egy mérkőzésen ki lesz a győztes (csapatzászlókkal díszített műanyag dobozokat ragadott meg a lábaival), s hogy Spanyolország nyeri meg a vb-t. Most Mexikóban hivatalos kabala lett Merlin, a kétéves kacsa, „aki” azzal lett népszerű, hogy a Mexikó–Dél-Afrika-mérkőzés után a közép-amerikai válogatott mezében sétálgatott a szurkolók között. Olyannyira közkedvelt lett, hogy a minap Claudia Sheinbaum elnök asszony „meghívta” egy reggeli sajtótájékoztatóra. A közös fotózás alkalmával Merlin nem jött zavarba, szeretete jeléül többször megcsipkedte a politikust, aki – mint kiderült – ennek ellenére örült a kacsa szereplésének.