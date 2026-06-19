Nemzeti Sportrádió

Foci-vb: országos robotikai versenyt nyert gyerekkorában a ghánaiak gólszerzője

V. H. L.V. H. L.
2026.06.19. 16:41
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Caleb Yirenkyi a panamaiak ellen szerzett gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 ghánai labdarúgó-válogatott Caleb Yirenkyi Ghána L-csoport
Nemcsak a futballban nagy tehetség: a ghánai válogatott Panama elleni mérkőzése egyetlen góljának szerzője, Caleb Yirenkyi iskoláskorában megnyert egy robotikai versenyt.

Legfiatalabb tagja, a mindössze húszéves Caleb Yirenkyi szerezte meg Ghánának a győzelmet a világbajnokság csoportkörének első fordulójában Panama ellen játszott összecsapás hajrájában. Az egész meccsen remekül játszó Nordsjaelland-futballistáról aztán előkerült egy fénykép, bizonyítva, hogy nemcsak a labdarúgásban áldotta meg a sors nagy tehetséggel.

A Rising Stars X-oldalán megjelent fotó a 13 éves Yirenkyit ábrázolja, amint a 2019-es nemzeti robotikai bajnokságon veszi át az első díjat Elsie Kaufmanntól, a ghánai nemzeti természettudományos és matematikai verseny népszerű házigazdájától.

A játékos nevelőklubja, a Right to Dream Instagram-posztban büszkélkedett el egykori tanítványának sokoldalúságával.

A ghánai válogatott legközelebbi mérkőzését június 23-án, 22 órakor vívja Anglia ellen Bostonban.

 

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 ghánai labdarúgó-válogatott Caleb Yirenkyi Ghána L-csoport
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