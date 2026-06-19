Foci-vb: országos robotikai versenyt nyert gyerekkorában a ghánaiak gólszerzője

Legfiatalabb tagja, a mindössze húszéves Caleb Yirenkyi szerezte meg Ghánának a győzelmet a világbajnokság csoportkörének első fordulójában Panama ellen játszott összecsapás hajrájában. Az egész meccsen remekül játszó Nordsjaelland-futballistáról aztán előkerült egy fénykép, bizonyítva, hogy nemcsak a labdarúgásban áldotta meg a sors nagy tehetséggel.

A Rising Stars X-oldalán megjelent fotó a 13 éves Yirenkyit ábrázolja, amint a 2019-es nemzeti robotikai bajnokságon veszi át az első díjat Elsie Kaufmanntól, a ghánai nemzeti természettudományos és matematikai verseny népszerű házigazdájától.

🇬🇭📸 In 2019, 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗕 𝗬𝗜𝗥𝗘𝗡𝗞𝗬𝗜 (𝟮𝟬) received an award for winning the National RiSE Robotics Championship. pic.twitter.com/Hc7uWx11n5 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 19, 2026

A játékos nevelőklubja, a Right to Dream Instagram-posztban büszkélkedett el egykori tanítványának sokoldalúságával.

A ghánai válogatott legközelebbi mérkőzését június 23-án, 22 órakor vívja Anglia ellen Bostonban.