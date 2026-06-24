Foci vb 2026: Kolumbia–Kongói DK 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
K-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Kolumbia–Kongói DK 0–0 – élőben az NSO-n!
Guadalajara, Guadalajara Stadion. Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)
KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta – Arias, J. Rodríguez, L. Díaz – L. Suárez. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).
Kispadon: Opsina (k), Montero (k), Machado, Mina, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campz, A. Gómez, J. Córdoba, C. Hernández.
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, E. Kayembe – Wissa, Bakambu. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, J. Kayembe, Kalulu, Mbuku, Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza
A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)
Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray – Törökország), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)
Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)
Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)
Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)
A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)
Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)
Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)
Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)