Fabio Cannavaro: Még ha szenvedtek is a játékosaim, megmutatták, mire képesek

KOLUMBIA–PORTUGÁLIA 0–0

„Fontos, hogy vannak olyan játékosaink, akikben nagyon bízunk. Vannak, akik még nem debütáltak, 21 játékos már játszott. Nem tudtuk úgy megtartani a labdát, ahogy szerettük volna, és Vitinha tehetségét sem voltunk képesek teljes mértékben kihasználni a támadások során” – idézi Roberto Martínez portugál szövetségi kapitány az O Globo.

„A cél a továbbjutás volt, most pedig a következő meccsek várnak ránk. Sokat fejlődünk ezen a világbajnokságon. Képesek vagyunk reflektálni a teljesítményünkre, önkritikusak lenni. A szurkolók büszkék lehetnek a teljesítményre, nemcsak a stílusra vagy a minőségre, hanem sok más tulajdonságra is.”

A kolumbiai kapitány, Néstor Lorenzo is dicsérte csapatát az El Colombiano szerint.

„Az elejétől a végéig keményen küzdöttünk, azt hiszem, megérdemelten nyertünk. A befejezések során akadtak hiányosságaink, de gratulálni szeretnék a srácoknak az erőfeszítésükhöz, kiemelkedőek voltak egy nagyszerű kihívó, egy jó csapat és egy nagyszerű edző ellen.”

KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN 3–1

„Gratulálnunk kell a játékosoknak – rendkívüli teljesítményt nyújtottak. Olyan csapat vagyunk, amely ha gólt kap, tud reagálni és elszántan küzdünk tovább. Ma kicsit támadóbbak voltunk, és örülök, hogy mindenki láthatta, képesek vagyunk gólokat szerezni. Ez nagyszerű. Gratulálnom kell a szakmai stábomnak is.” – mondta el a mérkőzést követően Sebastien Desabre, a Kongói Demokratikus Köztársaság szövetségi kapitánya a FIFA honlapja alapján.

„Az első félidőben fantasztikus teljesítményt nyújtottunk, előzetesen erre is készültünk. Tudtam, hogy rengeteg energiánkat felőröljük és hogy túl sokat futunk, emiatt aggódtam, mi lesz a második játékrészben. A szünetben próbáltam ösztönözni őket, de természetesen ezen a szinten, ha apró hibákat követünk el – ahogy már a Kolumbia és a Portugália elleni mérkőzések után is mondtam –, annak túl nagy az ára. Természetesen a világbajnokság számunkra egyfajta tapasztalatszerzési lehetőség, büszke vagyok, mert még ha szenvedtek is a játékosaim, megmutatták, mire képesek” – véli Fabio Cannavaro, Üzbegisztán szövetségi kapitánya.

A harmadik kongói gólt szerző Yoane Wissa így látta az eseményeket.

„Nagyon nehéz volt a mai nap – alig tudtuk elviselni a vállunkon nyugvó terhet. Vannak dolgok, amelyeken javítanunk kell. De a legfontosabb ez a történelmi jelentőségű továbbjutás. Ki fogjuk élvezni ezt a pillanatot, mert kemény út vezetett idáig. Mindenki – a cserejátékosok, azok, akik korábban viselték a mezt, és azok, akik holnap fogják viselni – büszkék lehetünk magunkra. Köszönet minden kongói szurkolónak! Éppen az ilyen pillanatokért csináljuk, amit csinálunk. Megcsináltuk!”