Nemzeti Sportrádió

Ezért biztos az amerikaiak továbbjutása

I. SZ.I. SZ.
2026.06.20. 00:27
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Egyesült Államok vb 2026 vb-hírfolyam
Bár adott esetben előfordulhat, hogy az Ausztráliát 2–0-ra legyőző, jelenleg hatpontos Egyesült Államok csak a harmadik lesz a csoportjában, így is biztos a továbbjutása a csoportból.
USA v Australia - FIFA World Cup 2026 - Group D
Fotó: AFP

A jelenlegi rendszerben a 12 csoport első két helyezettje mellett a nyolc legjobb harmadik is továbbjut az egyenes kieséses szakaszba, azaz csak a négy legrosszabb harmadik marad hoppon.

Az amerikai válogatottnak már van hat pontja, ennyivel csak olyan csoportban lehet harmadik valaki, amelyben nem születik döntetlen, hanem három csapat két-két győzelmet arat és egy-egy vereséget szenved. 

Mivel a meccs lefújásakor hét olyan csoport is volt, ahol legalább egy döntetlen esett már, biztossá vált az amerikaiak továbbjutása – csak még nem tudjuk, hányadik helyen. 

 

Egyesült Államok vb 2026 vb-hírfolyam
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