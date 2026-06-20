Ezért biztos az amerikaiak továbbjutása
Bár adott esetben előfordulhat, hogy az Ausztráliát 2–0-ra legyőző, jelenleg hatpontos Egyesült Államok csak a harmadik lesz a csoportjában, így is biztos a továbbjutása a csoportból.
A jelenlegi rendszerben a 12 csoport első két helyezettje mellett a nyolc legjobb harmadik is továbbjut az egyenes kieséses szakaszba, azaz csak a négy legrosszabb harmadik marad hoppon.
Az amerikai válogatottnak már van hat pontja, ennyivel csak olyan csoportban lehet harmadik valaki, amelyben nem születik döntetlen, hanem három csapat két-két győzelmet arat és egy-egy vereséget szenved.
Mivel a meccs lefújásakor hét olyan csoport is volt, ahol legalább egy döntetlen esett már, biztossá vált az amerikaiak továbbjutása – csak még nem tudjuk, hányadik helyen.
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