Erling Haaland: Nem tudom, mennyi most az idő Norvégiában, de remélem, az emberek buliznak egy kicsit

„Nem könnyű debütálni egy világbajnokságon. Sok érzelem volt bennem a meccs előtt, kicsit idegeskedtem is, de nagyon vártam. Háromgólos sikerrel kezdtünk, ez nagy dolog” – kezdte Erling Haaland, aki utalt az immár 14 vb-gólos francia „riválisára”, Kylian Mbappéra a duplája után.

„Ami a góljaimat illeti, az első szép volt, a második még jobban tetszett. A világbajnoki találatok tekintetében egyesekhez képest van egy kis hátrányom...”

„Meg kell tanulnunk minden körülményt kizárni, amikor pályára lépünk. A következő két meccsünk jó eséllyel tízszer nehezebb lesz, szóval feljebb kell kapcsolnunk, és tanulnunk kell, amiből lehet. Nem tudom, mennyi most az idő Norvégiában, de remélem, az emberek buliznak ezután egy kicsit. Mindenki azt várta tőlünk, hogy nyerjünk, nyertünk is!” – zárta mondandóját jókedvűen a norvégok csatárklasszisa.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

IRAK–NORVÉGIA 1–4 (1–2)

Boston, Boston Stadion, 63 106 néző. Vezette: Pierre Atcho (gaboni)

IRAK: D. Hasszan – H. Ali (Szadun, 74.), Tahszin, Hasim, Doszki – Bajes (M. Ali 78.), A. Al-Ammari, Iszmail (Ikbal, 59.), Dzsaszim (Kaszem, 74.) – A. Husszein, Al-Hamadi (Fardzsi, 59.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (Östigard, 74.) – Ödegaard (Berg, 81.), Berge, Aursnes (Thorstvedt, 74.) – Sörloth (Bobb, 74.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 74.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerző: A. Husszein (39.), ill. Haaland (29., 43.), Östigard (76.), A. Husszein (90+6. – öngól)

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