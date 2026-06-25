Nemzeti Sportrádió

Elkezdődtek az A-csoport utolsó meccsei!

M. B.M. B.
2026.06.25. 03:00
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Mexikó Dél-Korea Csehország Dél-Afrika
Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

foci vb 2026 vb 2026 Mexikó Dél-Korea Csehország Dél-Afrika
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