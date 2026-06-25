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Elkezdődtek az A-csoport utolsó meccsei!
M. B.
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2026.06.25. 03:00
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Mexikó
Dél-Korea
Csehország
Dél-Afrika
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
vb 2026
Mexikó
Dél-Korea
Csehország
Dél-Afrika
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