Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Elkezdődött az Új-Zéland–Egyiptom mérkőzés
B. A. P.
0
Tetszik
2026.06.22. 03:00
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
Új-Zéland
Egyiptom
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Új-Zéland–Egyiptom 1–0
Az afrikaiaknál ezúttal is ott van a kezdőben Szalah és Marmus, míg a másik oldalt Just növelheti góljainak számát.
foci vb 2026
Új-Zéland
Egyiptom
0 Komment
Legfrissebb hírek
A szünetben vezet Új-Zéland
Foci vb 2026
5 perce
A zöld-fokiak nagyszerű cseréje: „Álmodoztam arról, hogy betalálok, de...”
Foci vb 2026
16 perce
Szabadrúgásgól után cseregól és rekordkevés szabálytalanság Zöld-foki-szigeteknél
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Új-Zéland–Egyiptom 1–0
Foci vb 2026
1 órája
Kevin Pina lett a mérkőzés legjobbja
Foci vb 2026
1 órája
Rosszul felállított sorfal, hibázó védők és a rosszul kifutó kapus – videók az Uruguay–Zöld-foki szigetek mérkőzésről
Foci vb 2026
1 órája
Itt az újabb meglepetés: Zöld-foki-szigetek Uruguay ellen is pontot szerzett
Foci vb 2026
1 órája
Kevin Pina nagyszerű szabadrúgása és Muslera érthetetlen hibája után Uruguay ellen is veretlen maradt a Zöld-foki-szigetek
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik