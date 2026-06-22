Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött az Új-Zéland–Egyiptom mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.22. 03:00
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foci vb 2026 Új-Zéland Egyiptom
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Új-Zéland–Egyiptom 1–0

Az afrikaiaknál ezúttal is ott van a kezdőben Szalah és Marmus, míg a másik oldalt Just növelheti góljainak számát.

 

foci vb 2026 Új-Zéland Egyiptom
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