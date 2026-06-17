Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött az Irak–Norvégia találkozó

B. A. P.B. A. P.
2026.06.17. 00:01
Címkék
foci vb 2026 Norvégia Irak
Foci vb 2026
1 órája

Az első félidőben Haaland duplájába Husszein szólt közbe

Irak 40, Norvégia 28 év után szerzett újra gólt világbajnokságon.

 

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