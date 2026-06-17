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Elkezdődött az Ausztria–Jordánia mérkőzés
B. A. P.
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2026.06.17. 06:04
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Címkék
foci vb 2026
Ausztria
Jordánia
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Ausztria–Jordánia 1–0
Nyugati szomszédunk 1998 óta először játszik világbajnokságon.
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foci vb 2026
Ausztria
Jordánia
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