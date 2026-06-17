Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött az Ausztria–Jordánia mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.17. 06:04
Címkék
foci vb 2026 Ausztria Jordánia
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Ausztria–Jordánia 1–0

Nyugati szomszédunk 1998 óta először játszik világbajnokságon.

 

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