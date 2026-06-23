Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött az Anglia–Ghána csoportmeccs

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.23. 21:59
Címkék
foci vb 2026 Anglia vb 2026 Ghána
Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: Anglia–Ghána 0–0

A végső győzelemre is esélyes angolok közel 80 százalékban birtokolta a labdát az első félidőben, de hat lövéséből egy sem találta el a kaput.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIAGHÁNA élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Boston, Boston Stadion, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Said Martínez (hondurasi)
ANGLIA: Pickford – James, Konsa, Guéhi, Spence – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: D. Henderson, Trafford (kapusok), Burn, Chalobah, O'Reilly, Quansah, Stones, Eze, J. Henderson, Mainoo, Rogers, Rashford, Saka, Toney, Watkins
GHÁNA: Asare – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Semenyo, J. Ayew, I. Williams. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz
A kispadon: Anang, Ati-Zigi (kapusok), Luckassen, Mumin, Preprah, Rahman, Seidu, Boakye, Fatawu, Owusu, K. Sulemana, Adu, Baah, Nuamah, Thomas-Asante

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