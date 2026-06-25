Elefántcsontpart a 2. helyért lép pályára, Ecuador a 3. helyben bízhat – beharangozó, E-csoport

A labdarúgó-vb E-csoportjában Ecuadornak a csoportot már megnyerő Németország elleni bravúrgyőzelem jelenthetné az életben maradást, amire a csapat eddigi teljesítményét figyelembe véve nem sok az esély, míg a németek húsz év után zárhatnak ismét tökéletes csoportkört. Elefántcsontpart azzal a céllal léphet pályára Curacao ellen, hogy bebiztosítsa a 2. helyet a csoportban.

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