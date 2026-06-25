Elefántcsontpart a 2. helyért lép pályára, Ecuador a 3. helyben bízhat – beharangozó, E-csoport

A labdarúgó-vb E-csoportjában Ecuadornak a csoportot már megnyerő Németország elleni bravúrgyőzelem jelenthetné az életben maradást, amire a csapat eddigi teljesítményét figyelembe véve nem sok az esély, míg a németek húsz év után zárhatnak ismét tökéletes csoportkört. Elefántcsontpart azzal a céllal léphet pályára Curacao ellen, hogy bebiztosítsa a 2. helyet a csoportban.
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Szakadék szélén a dél-amerikaiak, a németek a hibátlan csoportkört, az afrikaiak a 2. helyet célozhatják meg
Elefántcsontpart biztos csoportmásodikként zár, ha legyőzi Curacaót. Ecuadornak nyernie kell a már csoportgyőztes Németország ellen, hogy maradjon reális esélye harmadikként továbbjutni.
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