Nemzeti Sportrádió

Donald Trump adja át a trófeát a vb-győztesnek

2026.06.23. 20:35
Donald Trump a klub-vb után a vb-n is átadja a trófeát (Fotó: Getty Images)
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Gianni Infantino, a FIFA elnöke kedden azt mondta: a társházigazda Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adja majd át a győztes csapatnak a trófeát a világbajnokság július 19-ei döntője után, az East Rutherford-i MetLife Stadionban.

„Együtt nézzük majd az elnökkel a finálét és átadjuk a bajnoknak a trófeát, együtt” – fogalmazott Infantino a „Fox and Friends” című televízió-műsorban.

A tavalyi klubvilágbajnokságon – ugyanebben az arénában – ugyancsak Trump adta át a győztes Chelsea-nek a kupát, ezután azonban „ottfelejtette” magát a játékosok között, akik így kissé zavartan úgy emelték magasba a trófeát, hogy az elnök is ott örült velük.

A vb-nek az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó ad otthont.

 

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