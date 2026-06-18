Nemzeti Sportrádió

Diego Maradona minket, magyarokat keserített el élete első két vb-góljával – videók

K. Zs.K. Zs.
2026.06.18. 10:29
Diego Maradona a földön ülve mosolyog, a labda a kapunkban az 1982-es, 4–1-es argentin győzelmet hozó meccsen (Fotó: Getty Images)
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1982-ben ezen a napon szerezte meg élete első vb-góljait Diego Maradona: a 21 éves argentin csodagyerek a magyar válogatott elleni 4–1-es győzelmet alapozta meg a duplájával. Vb-öröknaptárunk mai bejegyzéseiben és videóiban az alicantei Maradona-show mellett felidézzük, hogy Emilio Butragueno négy, Thierry Henry három, Gary Lineker és Harry Kane két-két gólt szerzett ezen a játéknapon, és bár Gheorghe Hagi csak egyet, az felért öttel is.

A korábbi világbajnokságok június 18-i játéknapját sok-sok videóval felidéző cikkünk ide kattintva érhető el.
 

 

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