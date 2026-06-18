Diego Maradona minket, magyarokat keserített el élete első két vb-góljával – videók

1982-ben ezen a napon szerezte meg élete első vb-góljait Diego Maradona: a 21 éves argentin csodagyerek a magyar válogatott elleni 4–1-es győzelmet alapozta meg a duplájával. Vb-öröknaptárunk mai bejegyzéseiben és videóiban az alicantei Maradona-show mellett felidézzük, hogy Emilio Butragueno négy, Thierry Henry három, Gary Lineker és Harry Kane két-két gólt szerzett ezen a játéknapon, és bár Gheorghe Hagi csak egyet, az felért öttel is.

A korábbi világbajnokságok június 18-i játéknapját sok-sok videóval felidéző cikkünk ide kattintva érhető el.

