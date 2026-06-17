Deschamps a két perc után betaláló Barcolát dícsérte

„A meccs elején aggódtunk, feszültünk voltunk, mert egy jól játszó, jó csapat volt az ellenfelünk. A második félidőre Dembélé és Olise helyet cseréltek, ami megváltoztatta a dolgokat, aztán jött Barcola és ő végül valóban nagy hatást gyakorolt a játékunkra. Főleg, hogy két perc után betalált. Mindig jó megnyeri egy vébén az első meccset” – fogalmazott a francia szövetségi kapitány a találkozó után, s kitért arra is, hogy a folytatásban esetleg a most csak csereként szerepet kapó játékosok a kezdőben kapjanak helyet.

„Sokan jogosan érezhetik úgy, hogy kezdőként kéne pályára lépniük, Barcola mellet például Cherki is gondolhatja így. De mindenkire szükségünk van a rendszerünkön belül. Az nagyon fontos, hogy „Barco” most mit tett csereként, és ezzel utat mutat a többieknek is, mert mindenkitől ilyen hozzájárulást várunk. Mindenkire szükségünk van” – mondta Deschamps.

Érthetően kevésbé örömtelien beszélt a mérkőzés után a hajrában két gólt kapó Édouard Mendy, a szenegáliak kapusa.

„Nem tudtuk végrehajtani a meccstervünket. Tudtuk, hogy a második félidőre javulnunk kell, és hatékonyabbnak kell lennünk támadásban, de ezt csak rövid ideig sikerült megvalósítanunk. Az ilyen csapatok, mint Franciaország ellen, semmit nem szabad a véletlenre bízni. Ezt most megtanultuk, úgyhogy a lényeg, hogy a következő meccsre tanuljunk ebből. Most már Norvéhgiára kell összpontosítanunk” – mondta a szaúdi Al-Ahly kapusa.