Nemzeti Sportrádió

Deschamps a két perc után betaláló Barcolát dícsérte

H. Á.H. Á.
2026.06.17. 00:47
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Barcolának (jobbra) két perc elég volt a gólhoz (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Szenegál
Franciaország nehézkes első félidőt után 3–1-re legyőzte Szenegált a labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának nyitó fordulójában. A találkozó után a francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps a csereként beszálló Bradley Barcolát emelte ki.

 

„A meccs elején aggódtunk, feszültünk voltunk, mert egy jól játszó, jó csapat volt az ellenfelünk. A második félidőre Dembélé és Olise helyet cseréltek, ami megváltoztatta a dolgokat, aztán jött Barcola és ő végül valóban nagy hatást gyakorolt a játékunkra. Főleg, hogy két perc után betalált. Mindig jó megnyeri egy vébén az első meccset” – fogalmazott a francia szövetségi kapitány a találkozó után, s kitért arra is, hogy a folytatásban esetleg a most csak csereként szerepet kapó játékosok a kezdőben kapjanak helyet.

„Sokan jogosan érezhetik úgy, hogy kezdőként kéne pályára lépniük, Barcola mellet például Cherki is gondolhatja így.  De mindenkire szükségünk van a rendszerünkön belül. Az nagyon fontos, hogy „Barco” most mit tett csereként, és ezzel utat mutat a többieknek is, mert mindenkitől ilyen hozzájárulást várunk. Mindenkire szükségünk van” – mondta Deschamps.

Érthetően kevésbé örömtelien beszélt a mérkőzés után a hajrában két gólt kapó Édouard Mendy, a szenegáliak kapusa.

„Nem tudtuk végrehajtani a meccstervünket. Tudtuk, hogy a második félidőre javulnunk kell, és hatékonyabbnak kell lennünk támadásban, de ezt csak rövid ideig sikerült megvalósítanunk. Az ilyen csapatok, mint Franciaország ellen, semmit nem szabad a véletlenre bízni. Ezt most megtanultuk, úgyhogy a lényeg, hogy a következő meccsre tanuljunk ebből. Most már Norvéhgiára kell összpontosítanunk” – mondta a szaúdi Al-Ahly kapusa.

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A végére pörgött fel a mérkőzés. A második félidő hosszabbításában két gól is esett.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)

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