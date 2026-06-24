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Daniel Munoz lett a Kolumbia–Kongó meccs legjobbja
B. A. P.
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2026.06.24. 06:35
Daniel Munoz góljával nyert Kongó (Fotó: Getty Images)
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Kongói DK
Kolumbia
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Daniel Munoz 76. perces kapáslövése döntött, a dél-amerikaiaknak egy Portugália elleni döntetlen is elég a csoportelsőséghez.
foci vb 2026
Kongói DK
Kolumbia
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