Daniel Munoz James Rodríguez nyomdokaiba lépett – statisztikák
Kolumbia kezdőcsapatának átlagéletkora 30 év 183 nap volt Kongó ellen, ami az ország történetének legmagasabbja világbajnokságon megdöntve az Üzbegisztán elleni pár nappal ezelőtti rekordot.
Mpasi-Nzau 1998 óta az első kapus a világbajnokságokon, aki 20 perc alatt öt védést is bemutatott. Akkor a jamaicai Warren Barrettnek sikerült ez Argentína ellen.
Daniel Munoz a negyedik kolumbiai játékos, aki első két vb-meccsén egyaránt betalált. Előtte Adolfo Valencia (1994), James Rodríguez (2014) és Yerry Mina (2018) volt képes erre. Ő továbbá az ötödik védő, aki első két vb-meccsén egyaránt betalál. Előtte Josimar (1986), Michal Bílek (1990), Davor Jozics (1990) és Mina (2018) volt képes hasonlóra.
Kolumbia története során másodszor nyerte meg első két vb-meccsét. Korábban 2014-ben rajtolt ilyen jól a dél-amerikai csapat, akkor az ország történelmének legjobb eredményét elérve a negyeddöntő jelentette a végállomást. Lezárult a csoportkör második fordulója, Kolumbia a hetedik csapat, amely matematikailag is biztosította helyét a legjobb 32 között. A dél-amerikaiaknak egy Portugália elleni döntetlen is elég a csoportgyőzelemhez. Az első két kör után a CONMEBOL csapatai rendelkeznek a legjobb pontaránnyal, az összes szerezhető pont 61.1 százalékát gyűjtötték be a dél-amerikai együttesek, amelyeket az európai országok követnek (56.3 százalék)
A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói