Nemzeti Sportrádió

Daniel Munoz James Rodríguez nyomdokaiba lépett – statisztikák

B. A. P.B. A. P.
2026.06.24. 06:31
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Daniel Munoz első két vb-meccsén két gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Kongói DK Kolumbia statisztika
A labdarúgó-világbajnokság csoportkörének 2. fordulójának utolsó mérkőzésén Kolumbia 1–0-ra legyőzte Kongót a K jelű négyesben. Mutatjuk a mérkőzés legfontosabb érdekességeit és statisztikai mutatóit.

Kolumbia kezdőcsapatának átlagéletkora 30 év 183 nap volt Kongó ellen, ami az ország történetének legmagasabbja világbajnokságon megdöntve az Üzbegisztán elleni pár nappal ezelőtti rekordot.

Mpasi-Nzau 1998 óta az első kapus a világbajnokságokon, aki 20 perc alatt öt védést is bemutatott. Akkor a jamaicai Warren Barrettnek sikerült ez Argentína ellen. 

Daniel Munoz a negyedik kolumbiai játékos, aki első két vb-meccsén egyaránt betalált. Előtte Adolfo Valencia (1994), James Rodríguez (2014) és Yerry Mina (2018) volt képes erre. Ő továbbá az ötödik védő, aki első két vb-meccsén egyaránt betalál. Előtte Josimar (1986), Michal Bílek (1990), Davor Jozics (1990) és Mina (2018) volt képes hasonlóra.

Kolumbia története során másodszor nyerte meg első két vb-meccsét. Korábban 2014-ben rajtolt ilyen jól a dél-amerikai csapat, akkor az ország történelmének legjobb eredményét elérve a negyeddöntő jelentette a végállomást. Lezárult a csoportkör második fordulója, Kolumbia a hetedik csapat, amely matematikailag is biztosította helyét a legjobb 32 között. A dél-amerikaiaknak egy Portugália elleni döntetlen is elég a csoportgyőzelemhez. Az első két kör után a CONMEBOL csapatai rendelkeznek a legjobb pontaránnyal, az összes szerezhető pont 61.1 százalékát gyűjtötték be a dél-amerikai együttesek, amelyeket az európai országok követnek (56.3 százalék)

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói

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Daniel Munoz 76. perces kapáslövése döntött, a dél-amerikaiaknak egy Portugália elleni döntetlen is elég a csoportelsőséghez.

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