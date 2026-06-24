Daniel Munoz James Rodríguez nyomdokaiba lépett – statisztikák

Kolumbia kezdőcsapatának átlagéletkora 30 év 183 nap volt Kongó ellen, ami az ország történetének legmagasabbja világbajnokságon megdöntve az Üzbegisztán elleni pár nappal ezelőtti rekordot.

30 - El once inicial de Colombia tiene una edad media de 30 años y 183 días, la más alta de su historia en un partido de la Copa Mundial de la FIFA, superando el récord establecido en su partido inaugural de este torneo contra Uzbekistán. Experimentados. pic.twitter.com/nMezxM2lws — OptaJavier (@OptaJavier) June 24, 2026

Mpasi-Nzau 1998 óta az első kapus a világbajnokságokon, aki 20 perc alatt öt védést is bemutatott. Akkor a jamaicai Warren Barrettnek sikerült ez Argentína ellen.

5 - Congo DR's Lionel Mpasi made five saves in the opening 20 minutes against Colombia, the first goalkeeper to record five saves in the first 20 minutes of a FIFA World Cup match since Warren Barrett for Jamaica vs. Argentina in 1998.



Busy. pic.twitter.com/QRig7rDhPT — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2026

Daniel Munoz a negyedik kolumbiai játékos, aki első két vb-meccsén egyaránt betalált. Előtte Adolfo Valencia (1994), James Rodríguez (2014) és Yerry Mina (2018) volt képes erre. Ő továbbá az ötödik védő, aki első két vb-meccsén egyaránt betalál. Előtte Josimar (1986), Michal Bílek (1990), Davor Jozics (1990) és Mina (2018) volt képes hasonlóra.

COL 🇨🇴 1-0 🇨🇩 COD (77') - Daniel Muñoz is the FIFTH defender to score in his first two World Cup matches in the entire history of the tournament:



🇧🇷 1986: Josimar

🇨🇿 1990: Michal Bílek (Czechoslovakia)

🇷🇸 1990: Davor Jozić (Yugoslavia)

🇨🇴 2018: Yerry Mina

🇨🇴 2026: DANIEL MUÑOZ pic.twitter.com/bp6SesKDwx — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 24, 2026

Kolumbia története során másodszor nyerte meg első két vb-meccsét. Korábban 2014-ben rajtolt ilyen jól a dél-amerikai csapat, akkor az ország történelmének legjobb eredményét elérve a negyeddöntő jelentette a végállomást. Lezárult a csoportkör második fordulója, Kolumbia a hetedik csapat, amely matematikailag is biztosította helyét a legjobb 32 között. A dél-amerikaiaknak egy Portugália elleni döntetlen is elég a csoportgyőzelemhez. Az első két kör után a CONMEBOL csapatai rendelkeznek a legjobb pontaránnyal, az összes szerezhető pont 61.1 százalékát gyűjtötték be a dél-amerikai együttesek, amelyeket az európai országok követnek (56.3 százalék)

2 - Colombia have won their first two matches at a FIFA World Cup for the second time, also doing so in 2014 when they recorded their best finish (quarter-final).



Building. pic.twitter.com/sQUsmUFP2W — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói