Nemzeti Sportrádió

Csinos szurkolók: népszerűek a kolumbiai hölgyek

S. Á.S. Á.
2026.06.23. 11:09
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foci vb 2026 szurkoló Kolumbia

A világbajnokság alatt a közösségi médiában több csinos hölgy próbál élni a tornával járó felhajtással, s növelni a saját népszerűségét. Így tesz a kolumbiai Evely Cardenas is, aki több fotót is megosztott a válogatott Üzbegisztán elleni győzelme (3–1) után, a képei pedig villámgyorsan terjedtek a közösség oldalakon.

A csinos kolumbiai hölgyek egyébként is népszerűek a szurkolók körében. Wendy Sánchez a 2024-es Copa Américán hívta fel magára a figyelmet, és persze ne feledkezzünk meg az idei vb egyik hivatalos dalát előadó Shakiráról sem, aki 49 évesen is figyelemreméltó külsővel büszkélkedhet.

 

foci vb 2026 szurkoló Kolumbia
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