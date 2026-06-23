Csinos szurkolók: népszerűek a kolumbiai hölgyek

A világbajnokság alatt a közösségi médiában több csinos hölgy próbál élni a tornával járó felhajtással, s növelni a saját népszerűségét. Így tesz a kolumbiai Evely Cardenas is, aki több fotót is megosztott a válogatott Üzbegisztán elleni győzelme (3–1) után, a képei pedig villámgyorsan terjedtek a közösség oldalakon.

A csinos kolumbiai hölgyek egyébként is népszerűek a szurkolók körében. Wendy Sánchez a 2024-es Copa Américán hívta fel magára a figyelmet, és persze ne feledkezzünk meg az idei vb egyik hivatalos dalát előadó Shakiráról sem, aki 49 évesen is figyelemreméltó külsővel büszkélkedhet.