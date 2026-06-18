Csak a Magyarország–Salvador meccsen hoztak össze több gólt a cserék, mint a Svájc–Bosznia-Hercegovina találkozón – statisztikák

Az első félidő annyira eseménytelenül telt el, hogy az Opta szerint az xG-mutató mindössze 0.24 volt. A vb összes korábbi meccsének első félidejét alapul véve ennél csak a Ghána–Panama meccs első 45 perce volt rosszabb 0.11-gyel.

Well, that was uneventful.



Only Ghana vs Panama (0.11 xG) has produced a lower xG in the first half of any game at the 2026 World Cup than Switzerland vs Bosnia (0.24 xG) pic.twitter.com/yGL9aL7i4J — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 18, 2026

Tarik Muharemovic piros lapja a negyedik kiállítás volt ezen a vb-n. A 2022-es világbajnokságon összesen volt ennyi…

Johan Manzambi 20 évesen és 247 naposan két gólt is jegyzett, ezzel Svájc vb-történetének harmadik legfiatalabb gólszerzője lett. Csak Charles Antenen (20 év, 241 nap – 1950) és Alfred Bickel (20 év, 28 nap – 1938) volt fiatalabb nála. Manzambi csupán a 10. játékos, aki csereként duplázni tudott vb-n, és ő a legfiatalabb duplázó is csereként.

3 - Johan Manzambi (20 Jahre, 247 Tage) ist der drittjüngste Torschütze in der Schweizer WM-Historie, jünger waren nur Charles Antenen (20 Jahre, 241 Tage - bei der Endrunde 1950) und Alfred Bickel (20 Jahre, 28 Tage - bei der Endrunde 1938). Zukunft. pic.twitter.com/ux0zb6a6Xw — OptaFranz (@OptaFranz) June 18, 2026

A meccsen összesen négy gólt hoztak össze a cserék (3 svájci, 1 bosnyák). A theanalyst.com kimutatása szerint a vb-ken csak egyetlen meccs volt, amelyen ennél eredményesebbek voltak cserék, és ez éppen az 1982-es Magyarország–Salvador (10–1) találkozó volt. Ezen Kiss László három, Szentes Lázár egy gólt szerzett, plusz az ellenfél egyetlen gólja a 26. percben beálló Luis Ramírez nevéhez fűződött.