Csak a Magyarország–Salvador meccsen hoztak össze több gólt a cserék, mint a Svájc–Bosznia-Hercegovina találkozón – statisztikák
Az első félidő annyira eseménytelenül telt el, hogy az Opta szerint az xG-mutató mindössze 0.24 volt. A vb összes korábbi meccsének első félidejét alapul véve ennél csak a Ghána–Panama meccs első 45 perce volt rosszabb 0.11-gyel.
Tarik Muharemovic piros lapja a negyedik kiállítás volt ezen a vb-n. A 2022-es világbajnokságon összesen volt ennyi…
Johan Manzambi 20 évesen és 247 naposan két gólt is jegyzett, ezzel Svájc vb-történetének harmadik legfiatalabb gólszerzője lett. Csak Charles Antenen (20 év, 241 nap – 1950) és Alfred Bickel (20 év, 28 nap – 1938) volt fiatalabb nála. Manzambi csupán a 10. játékos, aki csereként duplázni tudott vb-n, és ő a legfiatalabb duplázó is csereként.
A meccsen összesen négy gólt hoztak össze a cserék (3 svájci, 1 bosnyák). A theanalyst.com kimutatása szerint a vb-ken csak egyetlen meccs volt, amelyen ennél eredményesebbek voltak cserék, és ez éppen az 1982-es Magyarország–Salvador (10–1) találkozó volt. Ezen Kiss László három, Szentes Lázár egy gólt szerzett, plusz az ellenfél egyetlen gólja a 26. percben beálló Luis Ramírez nevéhez fűződött.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
SVÁJC–BOSZNIA-HERCEGOVINA 4–1 (0–0)
Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 026 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)
SVÁJC: Kobel – Widmer (Jaquez, 86.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Aebischer (Sow, 72.), Xhaka, Freuler – Rieder (Vargas, 72.), Embolo (Itten, 89.), Ndoye (Manzambi, 72.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin
BOSZNIA: Vasilj – Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Memic, Tahirovic (Basic, 63.), Sunjic (Hadziahmetovic, 85.), Alajbegovic (Mahmic, 90+1.) – Demirovic (Lukic, 85.), Dzeko (Bajraktarevic, 63.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
Gólszerző: Manzambi (74., 90.), Vargas (84.), Xhaka (90+7. – 11-esből), ill. Mahmic (90+3.)
Kiállítva: Muharemovic (80.)