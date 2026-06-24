Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo duplázott, Munoz és Budimir találata is három pontot ért – a 13. játéknap 7 gólja egy helyen

B. A. P.B. A. P.
2026.06.24. 06:57
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Cristiano Ronaldo góljával indult a 13. játéknap (Fotó: Getty Images)
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Portugália foci vb 2026 videó vb-hírfolyam Horvátország Ghána Kolumbia
Magyar idő szerint kedd este, szerda hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 13. játéknap ötgólos mérkőzéssel indult, de a következő három találkozó összesen két találatot hozott. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!

PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0

Videós összefoglaló itt!

ANGLIA–GHÁNA 0–0

Videós összefoglaló itt!

PANAMA–HORVÁTORSZÁG 0–1

Videós összefoglaló itt!

KOLUMBIA–KONGÓI DK 1–0

Videós összefoglaló itt!

 

Portugália foci vb 2026 videó vb-hírfolyam Horvátország Ghána Kolumbia
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