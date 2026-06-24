Cristiano Ronaldo duplázott, Munoz és Budimir találata is három pontot ért – a 13. játéknap 7 gólja egy helyen

Magyar idő szerint kedd este, szerda hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 13. játéknap ötgólos mérkőzéssel indult, de a következő három találkozó összesen két találatot hozott. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!