Brazília fehér nadrágot visel a sárga felsőjéhez – a C-csoport mai mezei

Brazília Skóciával játszik a C-csoport záró fordulójában, és bár a fehér mezét az 1950-es „vb-döntő” után mindörökké felváltó sárga felsőt viselik a játékosai, nem a klasszikus kék nadrágot veszik fel mellé Miamiban, hanem fehér nadrágot viselnek. Ennek oka, hogy Skócia pályaválasztóként tiszta sötétkékben játszik, és a FIFA a nadrágok színének egyezését is tiltja, így „vendégként” az ötszörös világbajnoknak kell engednie. Marokkó és Haiti meccsén piros–kék csata lesz, azaz egyik mérkőzésen sem játszik fehér mezes csapat – ami ritka jelenség.

Csütörtök, 0.00: Skócia–Brazília Csütörtök, 0.00: Marokkó–Haiti