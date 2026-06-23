Nemzeti Sportrádió

Benbuali a negyedik győri, aki vb-meccsen játszott és a második gólszerző

2026.06.23. 08:40
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vb 2026 ETO Nadir Benbuali foci vb 2026 Algéria

A 26 éves algériai válogatott Nadir Benbuali Kárpáti Béla (1954), Szentes Lázár (1982), Hannich Péter (1986), Hajszán Gyula (1986) és Christopher Sullivan (amerikai, 1990) után a hatodik játékos az ETO történetében, aki világbajnokságon szerepel, Szentes, Hannich és Sullivan után a negyedik, aki pályára is lépett a tornán. Szentes Lázár után pedig ő a második ETO-játékos, aki gólt is szerzett világbajnokságon. Szentes 1982-ben a Salvador elleni 10–1 alkalmával talált be, ő szerezte a hetedik magyar gólt a 70. percben.

 

  

 

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