Beivanrand minden iráni drukkernek kezet csókolna a belgák elleni szurkolásért

„Pontosan ilyen jellegű mérkőzésre számítottam. Úgy gondoltam, hogy nagyjából olyan 70 százalékban birtokoljuk majd a labdát, lesz rengeteg beadásunk, és sok kapura lövésünk. Ez be is jött, el is találtuk a kaput, de gólt nem sikerült szereznünk, nem voltunk hatékonyak elöl és az sem igazán segített, hogy tíz emberrel fejeztük be a mérkőzést. Volt korábban is sok ilyen mérkőzésünk, mint a mai, és akkor általában legalább három gólt szereztünk. Lassan rajtoltunk ezen a világbajnokságon, sokszor hezitáltunk. Azzal mindenesetre teljes mértékben tisztában vagyunk, hogy milyen eredményt kell elérnünk Új-Zéland ellen” – fogalmazott Rudi Garcia, a belgák francia szövetségi kapitánya.

Hozzá hasonlóan látta a pályán történteket Romelu Lukaku.

„Alaposan ki kell elemezni, mi ment félre, mert rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de nem tudtunk gólt szerezni és ez azért elég frusztráló. Az biztos, hogy a kulcspillanatokban túl sok érzelmet vittünk a játékba” – értékelt röviden a belga válogatott gólrekordere.

Alireza Beiranvand, az irániaknál remeklő kapust választották a mérkőzés legjobbjának, ami nem is csoda, mert hét védést mutatott be, amivel nagyban hozzájárult a pontszerzéshez. A meccs után Beiranvand külön kiemelte az iráni drukkereket, akik remek hangulatot varázsoltak a Los Angeles-i stadionban.

„A meccsre kilátogató minden egyes iráni szurkolónak szeretnék köszönetet mondani és kezet csókolni azért a szurkolásért, amit bemutattak. Nagyon nagy gratuláció jár nekik ezért, sokat segítettek. Ma a világ labdarúgásának egyik nagyhatalmával játszottunk. A belgák nagy nyomás alá helyeztek minket az első félidőben és miután emberhátrányba kerültek, visszább álltak és várták, hogy hibázzunk. Ha koncentráltabban játszunk, úgy érzem, akár nyerhettünk is volna. Mindenesetre annak azért örülünk, hogy a tornának még nincs vége számunkra, és ugyan az Egyiptom elleni mérkőzés nagyon nehéz lesz számunkra, de mindent meg fogunk tenni, hogy továbblépjünk a csoportból” – fogalmazott Beiranvand.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

BELGIUM–IRÁN 0–0

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 317 néző. Vezette: Herrera (argentin)

BELGIUM: Courtois – Meunier (Castagne, 58.), Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin (Vanaken, 58.), Tielemans – Saelemaekers (Lukébakio, 58.), De Bruyne (Fernández-Pardo, 87.), Trossard – R. Lukaku (Theate, 73.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

IRÁN: Beiranvand – Hardani (Dzsahanbahs, a szünetben), Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi (Mohammadi, 66.) – Rezaijan, Goddosz (Moganlu, 79.), Ezatolahi (Hosszeinzadeh, 85.), Mohebi (Torabi, 66.) – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui

Kiállítva: Ngoy (67.)