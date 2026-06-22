Nemzeti Sportrádió

Beivanrand minden iráni drukkernek kezet csókolna a belgák elleni szurkolásért

H. Á.H. Á.
2026.06.22. 00:43
null
Beivanrand a meccs legjobbjának járó trófeával (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Irán Belgium
Belgium és Irán gól nélküli döntetlenre végzett egymással vasárnap éjjel a labdarúgó-világbajnokság G-csoportjának 2. fordulójában, s a mérkőzés után Rudi Garcia, a belgák szakvezetője és Romelu Lukaku sem volt elégedett a Los Angeles-i mérkőzésen történtekkel.

„Pontosan ilyen jellegű mérkőzésre számítottam. Úgy gondoltam, hogy nagyjából olyan 70 százalékban birtokoljuk majd a labdát, lesz rengeteg beadásunk, és sok kapura lövésünk. Ez be is jött, el is találtuk a kaput, de gólt nem sikerült szereznünk, nem voltunk hatékonyak elöl és az sem igazán segített, hogy tíz emberrel fejeztük be a mérkőzést. Volt korábban is sok ilyen mérkőzésünk, mint a mai, és akkor általában legalább három gólt szereztünk. Lassan rajtoltunk ezen a világbajnokságon, sokszor hezitáltunk. Azzal mindenesetre teljes mértékben tisztában vagyunk, hogy milyen eredményt kell elérnünk Új-Zéland ellen” – fogalmazott Rudi Garcia, a belgák francia szövetségi kapitánya.

Hozzá hasonlóan látta a pályán történteket Romelu Lukaku.

„Alaposan ki kell elemezni, mi ment félre, mert rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de nem tudtunk gólt szerezni és ez azért elég frusztráló. Az biztos, hogy a kulcspillanatokban túl sok érzelmet vittünk a játékba” – értékelt röviden a belga válogatott gólrekordere.

Alireza Beiranvand, az irániaknál remeklő kapust választották a mérkőzés legjobbjának, ami nem is csoda, mert hét védést mutatott be, amivel nagyban hozzájárult a pontszerzéshez. A meccs után Beiranvand külön kiemelte az iráni drukkereket, akik remek hangulatot varázsoltak a Los Angeles-i stadionban.

„A meccsre kilátogató minden egyes iráni szurkolónak szeretnék köszönetet mondani és kezet csókolni azért a szurkolásért, amit bemutattak. Nagyon nagy gratuláció jár nekik ezért, sokat segítettek. Ma a világ labdarúgásának egyik nagyhatalmával  játszottunk. A belgák nagy nyomás alá helyeztek minket az első félidőben és miután emberhátrányba kerültek, visszább álltak és várták, hogy hibázzunk. Ha koncentráltabban játszunk, úgy érzem, akár nyerhettünk is volna. Mindenesetre annak azért örülünk, hogy a tornának még nincs vége számunkra, és ugyan az Egyiptom elleni mérkőzés nagyon nehéz lesz számunkra, de mindent meg fogunk tenni, hogy továbblépjünk a csoportból” – fogalmazott Beiranvand.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT
BELGIUM–IRÁN 0–0
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 317 néző. Vezette: Herrera (argentin)
BELGIUM: Courtois – Meunier (Castagne, 58.), Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin (Vanaken, 58.), Tielemans – Saelemaekers (Lukébakio, 58.), De Bruyne (Fernández-Pardo, 87.), Trossard – R. Lukaku (Theate, 73.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia
IRÁN: Beiranvand – Hardani (Dzsahanbahs, a szünetben), Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi (Mohammadi, 66.) – Rezaijan, Goddosz (Moganlu, 79.), Ezatolahi (Hosszeinzadeh, 85.), Mohebi (Torabi, 66.) – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui
Kiállítva: Ngoy (67.)

Kapcsolódó tartalom

A kapusok voltak a főszereplők Los Angelesben, Belgium és Irán osztozkodott a pontokon

Alireza Beiranvand és Thibaut Courtois is verhetetlen volt a gólvonalon.

Courtois rekordot állított be az irániak ellen – statisztikák

Gól nélkül zárult Belgium és Irán összecsapása a labdarúgó-világbajnokság G-csoportjának 2. fordulójában. Alábbi cikkünkben gyűjtöttük össze a statisztikai érdekességeket.

 

foci vb 2026 vb 2026 Irán Belgium
Legfrissebb hírek

Lionel Messi: Amíg jól érzem magam, ott leszek a pályán; Kopasz Bálint: Ez a királyok viadala, a bajnok viselkedjen férfiként!

E-újság
9 perce

Az angyalok tánca – Kő András publicisztikája

Foci vb 2026
45 perce

Elkezdődött az Uruguay–Zöld-foki-szigetek találkozó

Foci vb 2026
55 perce

Courtois rekordot állított be az irániak ellen – statisztikák

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Uruguay–Zöld-foki-szigetek 2–1

Foci vb 2026
1 órája

Statisztikák: iráni nyugdíjasklub, rekordot beállító belga kapus

Foci vb 2026
1 órája

Végeredmény: Belgium–Irán 0–0

Foci vb 2026
1 órája

De la Fuente: Szép születésnapi ajándék volt

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik