Nemzeti Sportrádió

Bajban a német válogatott és Nagelsmann?

K. T.K. T.
2026.06.22. 08:32
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Nico Schlotterbeck számára véget érhet a vb (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 német válogatott Nico Schlotterbeck Julian Nagelsmann
Fontos játékos eshet ki a védelemből.

A német válogatott Elefántcsontpart elleni 2–1-es győzelmének másnapján még mindig nem lehetett tudni, hogy mennyire súlyos Nico Schlotterbeck sérülése, pontos diagnózis hétfőn várható. A dortmundi védő bal lába sérült meg szombaton, és kétséges, hogy játszhat-e még a tornán. Amennyiben nem, úgy nem hívhat be mást a német válogatottba Schlotterbeck helyére Julian Nagelsmann. Ha Schlotterbeck sérülés miatt a világbajnokság hátralévő részében nem játszhat, a szövetségi kapitánynak be kell érnie a rendelkezésre álló kerettel.

Foci vb 2026
Tegnap, 1:18

Schlotterbeck jó eséllyel a teljes hátralévő tornát kihagyja sérülés miatt – sajtóhír

„Nico szalagja megsérült, nem néz ki valami jól...” – mondta Julian Nagelsmann szövetségi kapitány az Elefántcsontpart elleni 2–1-es sikert követően.

 

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