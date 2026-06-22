Bajban a német válogatott és Nagelsmann?

A német válogatott Elefántcsontpart elleni 2–1-es győzelmének másnapján még mindig nem lehetett tudni, hogy mennyire súlyos Nico Schlotterbeck sérülése, pontos diagnózis hétfőn várható. A dortmundi védő bal lába sérült meg szombaton, és kétséges, hogy játszhat-e még a tornán. Amennyiben nem, úgy nem hívhat be mást a német válogatottba Schlotterbeck helyére Julian Nagelsmann. Ha Schlotterbeck sérülés miatt a világbajnokság hátralévő részében nem játszhat, a szövetségi kapitánynak be kell érnie a rendelkezésre álló kerettel.