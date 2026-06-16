Az új-zélandi szövetségi kapitány büszke a játékosaira

„Rendkívül büszke vagyok a játékosokra, az elvégzett munkára és a teljesítményre – idézte az Independent az új-zélandi válogatott szövetségi kapitányát, Darren Bazeleyt a TVNZ-re hivatkozva az Irán elleni döntetlen után. – Rengeteg lehetőséget alakítottunk ki, és úgy gondolom, csalódottak lehetünk, hogy nem nyertünk meccset, mert kétszer vezettünk; ráadásul két nagyszerű gólt szereztünk, és voltak pillanatok, amikor nagyon jól futballoztunk. Egy kicsit fáj ez az eredmény, mert ma este megvolt a lehetőségünk, hogy történelmet írjunk.”