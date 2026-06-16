Nemzeti Sportrádió

Az új-zélandi szövetségi kapitány büszke a játékosaira

T. Z.T. Z.
2026.06.16. 07:43
null
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Új-Zéland Irán
Darren Bazeley szerint csapata történelmi lehetőséget szalasztott el Irán ellen.

„Rendkívül büszke vagyok a játékosokra, az elvégzett munkára és a teljesítményre – idézte az Independent az új-zélandi válogatott szövetségi kapitányát, Darren Bazeleyt a TVNZ-re hivatkozva az Irán elleni döntetlen után. – Rengeteg lehetőséget alakítottunk ki, és úgy gondolom, csalódottak lehetünk, hogy nem nyertünk meccset, mert kétszer vezettünk; ráadásul két nagyszerű gólt szereztünk, és voltak pillanatok, amikor nagyon jól futballoztunk. Egy kicsit fáj ez az eredmény, mert ma este megvolt a lehetőségünk, hogy történelmet írjunk.”

 

foci vb 2026 vb 2026 Új-Zéland Irán
Legfrissebb hírek

„Elnyomott csapat lettünk, katasztrófa, ahogy a FIFA kezel minket” – kiakadtak az irániak

Foci vb 2026
9 perce

Amerikai pite: leszereplés? Ez eddig nem Európa tornája – vb-kibeszélő, 5. nap

Foci vb 2026
57 perce

Négy döntetlen, egy dupla – az ötödik vb-játéknap videós összefoglalója

Foci vb 2026
59 perce

Egy játéknapon négy döntetlen – 68 éve nem volt ilyen a világbajnokságon

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: a szellem nem tér vissza, a franciáknak le kell győzniük Szenegált

Foci vb 2026
2 órája

A zöld-fokiak hős kapusa elsírta magát a meccs után: édesanyját és nagyszüleit hiányolta

Foci vb 2026
3 órája

Új-zélandi haka és az iráni zászlók küzdelme a lelátón – galéria

Foci vb 2026
3 órája

Statisztikák: a PL-ben 36, a vb-n csak egy meccs kellett 2 gólpasszhoz

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik