Nemzeti Sportrádió

Az első perceket sajnálják a skótok

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.20. 03:56
Fotó: Getty Images
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Ahogy beszámoltunk róla, Marokkó 1–0-ra győzött Skócia ellen a labdarúgó-világbajnokság C-csoportjában. Így értékeltek a szövetségi kapitányok és a labdarúgók.
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Steve Clarke kapitány reméli, hogy máskor megkapják a kedvező ítéleteket.

 

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