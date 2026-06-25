Az előzetes hírekkel ellentétben nem Ochoa védi Mexikó kapuját a csehek ellen, Patrik Schick is csak a kispadon ül

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Mexikóváros, Azték Stadion. Vezeti: Yael Falcón Pérez (argentin)

CSEHORSZÁG: Kovár – Holes, Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv, Doudera – Sulc, Visinsky – Hlozek. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

A kispadon: Stanek, Hornícek (kapusok), Chaloupek, Zima, Zeleny, Sojka, Sochurek, Soucek, Darida, Schick, Kuchta, Prodov, Chory, Chytil

MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez – Mora, E. Álvarez, Romo – Alvarado, G. Martínez, Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

A kispadon: Acevedo, Ochoa (kapusok), J. Vásquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Pineda, O. Vargas, L. Chávez, B. Gutiérrez, Vega, Huerta, R. Jiménez, S. Giménez, A. González

Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti

Monterrey, Monterrey Stadion. Vezeti: Facundo Tello (argentin)

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Sithole – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa. Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

A kispadon: Goss, Chaine (kapusok), Cross, Ndamane, Sibisi, Makhanya, Kabini, Matuludi, Adams, Sebelebele, Moremi, Rayners, Foster

DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Pek Szung Ho, Hvang In Bom, I Te Szok – I Kang In, Hvang Hi Csan – O Hjon Gju. Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

A kispadon: Cso Hjon Vu, Szong Bum Kun (kapusok), Kim Mun Hvan, Kim Te Hjon, Cso Vi Dzse, I Dong Gjong, I Dzse Szung, Jens Castrop, Om Dzsi Szung, Kim Dzsin Gju, Pak Dzsin Szop, Pe Dzsun Ho, Cso Ku Szung, Jang Hjun Dzsun, Szon Hung Min