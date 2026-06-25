Nemzeti Sportrádió

Az előzetes hírekkel ellentétben nem Ochoa védi Mexikó kapuját a csehek ellen, Patrik Schick is csak a kispadon ül

M. B.M. B.
2026.06.25. 02:00
Guillermo Ochoa (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Mexikó Dél-Korea Csehország Dél-Afrika
Kihirdették az azonos időben sorra kerülő Csehország–Mexikó, ill. a Dél-Afrika–Dél-Korea világbajnoki csoportmeccsek kezdőcsapatait.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Mexikóváros, Azték Stadion. Vezeti: Yael Falcón Pérez (argentin)
CSEHORSZÁG: Kovár – Holes, Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv, Doudera – Sulc, Visinsky – Hlozek. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
A kispadon: Stanek, Hornícek (kapusok), Chaloupek, Zima, Zeleny, Sojka, Sochurek, Soucek, Darida, Schick, Kuchta, Prodov, Chory, Chytil
MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez – Mora, E. Álvarez, Romo – Alvarado, G. Martínez, Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre
A kispadon: Acevedo, Ochoa (kapusok), J. Vásquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Pineda, O. Vargas, L. Chávez, B. Gutiérrez, Vega, Huerta, R. Jiménez, S. Giménez, A. González

Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti
Monterrey, Monterrey Stadion. Vezeti: Facundo Tello (argentin)
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Sithole – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa. Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)
A kispadon: Goss, Chaine (kapusok), Cross, Ndamane, Sibisi, Makhanya, Kabini, Matuludi, Adams, Sebelebele, Moremi, Rayners, Foster
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Pek Szung Ho, Hvang In Bom, I Te Szok – I Kang In, Hvang Hi Csan – O Hjon Gju. Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
A kispadon: Cso Hjon Vu, Szong Bum Kun (kapusok), Kim Mun Hvan, Kim Te Hjon, Cso Vi Dzse, I Dong Gjong, I Dzse Szung, Jens Castrop, Om Dzsi Szung, Kim Dzsin Gju, Pak Dzsin Szop, Pe Dzsun Ho, Cso Ku Szung, Jang Hjun Dzsun, Szon Hung Min

foci vb 2026 vb 2026 Mexikó Dél-Korea Csehország Dél-Afrika
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