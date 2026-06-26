Tchouaméni megkapta a kérdést: hogyan állítják meg Haalandot?

„Vannak védőink a csapatban” – válaszolt a csütörtöki sajtótájékoztatón a Real Madrid játékosa, aki reagált Haalandnak azon megjegyzésére is, hogy a franciák legyőzik a norvégokat, és valószínűleg megnyerik az egész világbajnokságot.

„Megbízol benne?” – jött a kérdés az újságíróktól.

„Őszintén? Nem! Nem tudom, hogy viccel-e vagy sem, de mi szeretnénk magunkkal foglalkozni. Tudjuk, hogy kemény meccs lesz, de ahogy mondtam, készen állunk, bármi is jön.”