Nemzeti Sportrádió

Tchouaméni megkapta a kérdést: hogyan állítják meg Haalandot?

R. P.R. P.
2026.06.26. 17:22
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vb 2026 Erling Haaland Aurélien Tchouaméni

„Vannak védőink a csapatban” – válaszolt a csütörtöki sajtótájékoztatón a Real Madrid játékosa, aki reagált Haalandnak azon megjegyzésére is, hogy a franciák legyőzik a norvégokat, és valószínűleg megnyerik az egész világbajnokságot.

„Megbízol benne?” – jött a kérdés az újságíróktól.

„Őszintén? Nem! Nem tudom, hogy viccel-e vagy sem, de mi szeretnénk magunkkal foglalkozni. Tudjuk, hogy kemény meccs lesz, de ahogy mondtam, készen állunk, bármi is jön.”

 

vb 2026 Erling Haaland Aurélien Tchouaméni
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