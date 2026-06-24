„Attól, hogy én lőttem a gólt, még nem vagyok hős”

„Csak azért, mert én lőttem a gólt, még nem azt jelenti, hogy én vagyok a hős” – nyilatkozta a Colombian Tv-nek a Kongói DK elleni mérkőzés egyetlen gólját szerző kolumbiai Daniel Munoz.

„Mindent együtt érünk el, mi kolumbiaiak itt együtt vagyunk egy nagy család” – tette hozzá az angol Crystal Palace 30 éves védője, aki a 48. válogatott meccsén az ötödik gólját szerezte a nemzeti csapatban, ezen a világbajnokságon már a másodikat.

A kolumbiaiak argentin szövetségi kapitánya, Néstor Lorenzo is azzal indította értékelését a Kongói DK elleni találkozót követően, hogy minden játékosának köszönetet mondott.

„Köszönöm az összes játékosomnak, hogy mindent beleadtak ebbe a meccsbe – idézi a kolumbiai futbolred.com a szövetségi kapitányt. – Nagyobb különbséggel kellett volna nyernünk, több gólt kellett volna szerezzünk. Megnehezítettük a saját dolgunkat, de megérdemelten győztünk.”

A szakember elmagyarázta, mi a kulcsa a mérkőzésnek, amikor ilyen mélyen és fegyelmezetten védekezik az ellenfél.

„Ezeknél az ellenfeleknél meg kell találni a vonalak közötti réseket, nem szabad túl mereven játszani, mert azzal lehetőséget adsz a kontrára, de arra volt szükségünk, hogy minél többet birtokoljuk a labdát. Viszont amikor elveszítettük a labdát és Kongó támadásba lendült, ott volt Davinson Sánchez, John Lucumi és Jefferson Lerma, az általuk alkotott háromszög kiemelkedő teljesítményt nyújtott védekezésben. Nagyszerű meccset játszottunk, nagyon boldog vagyok.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

K-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Kolumbia–Kongói DK 1–0 (0–0)

Guadalajara, Guadalajara Stadion, 45 358 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta – Arias (Rios, 78.), J. Rodríguez (Quintero, 58.), L. Díaz – L. Suárez (J. Córdoba, 58.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).

Kispadon: Opsina (k), Montero (k), Machado, Mina, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campz, A. Gómez, J. Córdoba, C. Hernández.

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 72.) – Mukau (Sadiki, a szünetben), Moutoussamy (Mbuku, 82.), E. Kayembe (Pickel, 72.) – Wissa, Bakambu (Banza, 57.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, J. Kayembe, Kalulu, Mbuku, Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza

Gólszerző: Munoz (76.)