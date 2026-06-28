Arnautovic és Kalajdzic is bekerült a rekordok könyvébe
Marko Arnautovic kezdőként lépett pályára Algéria ellen – „mindössze” 37 éves és 70 napos korában ezzel ő lett a legidősebb osztrák labdarúgó, aki vb-meccsen kezdő volt. Ezzel Michael Konsel rekordját nyugdíjazta, aki 1998-ban majd' egy évvel fiatalabb volt 36 éves és 109 napos volt, amikor kezdett Olaszország ellen az 1998-as tornán.
Ha rekordnak nem is számít, mindenképpen érdekesség, hogy Algéria történelmének harmadik legfiatalabb vb-gólszerzője lett az első egyenlítő találatot jegyző, Rafik Belgali, s az első kettő, Lakdar Bellumi (23 éves 169 napos) és Rabah Madzser (23 éves és 183 napos) egyaránt az ország első vb-meccsén 1982-ban az NSZK 2–1-es legyőzésekor volt eredményes.
Ha már az 1982-es világbajnokság szóba került: Ausztria legutóbb 44 éve jutott tovább a csoportjából. Akkor többek között annak köszönhetően ment tovább, hogy akkor még nem egy időben rendezték az utolsó fordulóban egy csoport mérkőzéseit, így az NSZK–Ausztria összecsapáson szereplők pontosan tudták, hogy ha a németek 1–0-ra, vagy 2–0-ra nyernek, akkor mindkét csapat továbblép és kiejti Algériát. Mit ad Isten, a németek a 10. percben betaláltak, aztán nem is nagyon történt semmi a hátralévő 80 percben, s meg is nyerték a mérkőzést 1–0-ra, s mindkét csapat tovább is jutott, Algériában pedig Gijón városa egy jó ideig leiratkozott a népszerű és kedvelt turistacélpontok listájáról számos német és osztrák lokációval együtt...
Az osztrákok hőse, Sasa Kalajdzic mindössze 61 másodperccel az előtt lépett pályára, hogy megszerezte volna a továbbjutást jelentő egyenlítő találatot. Ezzel pedig csak ezen a vébén a harmadik, beállása után leghamarabb gólt szerző cserejátékos lett, a vb-történelemben pedig a nyolcadik leggyorsabb gólszerző cserének mondhatja magát.
Kalajdzic góljának köszönhetően egyébként Ausztria lett a vb-k első olyan nemzete, amelyik a rendes játékidő ráadásában kapott góllal került hátrányba, ám végül mégsem szenvedett vereséget.
Algéria lett a kilencedik afrikai nemzet, amelyik továbbjutott a csoportkörből, ami már önmagában rekord, de leginkább annak köszönhető, hogy az afrikai kontinensről érkező vb-indulók számát a FIFA a létszámemeléssel megduplázta. Ezúttal tehát a 10 afrikai csapatból kilenc ott van a legjobb 32 között, ami kilenc százalék – korábban ez az arány ötven százaléknál soha nem volt magasabb.
Ausztria nyolcadik alkalommal szerepel világbajnokságon, igaz, ebben az évszázadban először, hiszen legutóbb 1998-ban vett részt a labdarúgás legnagyobb eseményén. Mindössze harmadik alkalommal játszott afrikai ellenféllel szemben, s ebből másodszor Algéria ellen – a mai iksz előtt a már említett '82-es tornán 2–0-ra győzött Ausztria, amelyik harmadik meccsét afrikai csapat ellen 1998-ban vívta Kamerun ellen, s játszott 1–1-t.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
J-CSOPORT
ALGÉRIA–AUSZTRIA 3–3 (1–1)
Kansas City, Kansas City Stadion. 69 045 néző. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)
ALGÉRIA: Benbot – Belgali (Sergui, 71.), Mandi, Benszabaini, Hadzsam (Ait-Nouri, 71.) – Auar, Bentaleb, Maza – Mahrez, Guiri (Belaid, 71), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic. A kispadon: Masztil, Zidane (kapusok), Abada, Ait-Nouri, Belaid, Benbuali, Buadui, Bulbina, Sergui, Gedzsemisz, Hadzs Mussza, Titraui, Tugai, Zerruki
AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 62.), Mwene (Kalajdzic, 90+5.) – Seiwald, X. Schlager (Grillitsch, a szünetben), Schmid (Wanner, a szünetben), Laimer, Sabitzer – Arnautovic (Grigoritsch, a szünetben). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick. A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Chukwuemeka, Danso, Friedl, Gregoritsch, Grillitsch, Kalajdzic, Ljubicic, Prass, Schöpf, Svoboda, Wanner, Wimmer.
Gólszerző: Belgali (44.), Mahrez (60., 90+3.), ill. Arnautovic (28.), Sabitzer (55.), Kalajdzic (90+6.)
|A J-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
P
|1. Argentína
|3
|3
|–
|–
|8–1
|+7
9
|2. Ausztria
|3
|1
|1
|1
|6–6
|0
4
|3. Algéria
|3
|1
|1
|1
|5–7
|–2
4
|4. Jordánia
|3
|–
|–
|3
|3–8
|–5
0