Arnautovic és Kalajdzic is bekerült a rekordok könyvébe

Ha már az 1982-es világbajnokság szóba került: Ausztria legutóbb 44 éve jutott tovább a csoportjából. Akkor többek között annak köszönhetően ment tovább, hogy akkor még nem egy időben rendezték az utolsó fordulóban egy csoport mérkőzéseit, így az NSZK–Ausztria összecsapáson szereplők pontosan tudták, hogy ha a németek 1–0-ra, vagy 2–0-ra nyernek, akkor mindkét csapat továbblép és kiejti Algériát. Mit ad Isten, a németek a 10. percben betaláltak, aztán nem is nagyon történt semmi a hátralévő 80 percben, s meg is nyerték a mérkőzést 1–0-ra, s mindkét csapat tovább is jutott, Algériában pedig Gijón városa egy jó ideig leiratkozott a népszerű és kedvelt turistacélpontok listájáról számos német és osztrák lokációval együtt...

Az osztrákok hőse, Sasa Kalajdzic mindössze 61 másodperccel az előtt lépett pályára, hogy megszerezte volna a továbbjutást jelentő egyenlítő találatot. Ezzel pedig csak ezen a vébén a harmadik, beállása után leghamarabb gólt szerző cserejátékos lett, a vb-történelemben pedig a nyolcadik leggyorsabb gólszerző cserének mondhatja magát.

Kalajdzic góljának köszönhetően egyébként Ausztria lett a vb-k első olyan nemzete, amelyik a rendes játékidő ráadásában kapott góllal került hátrányba, ám végül mégsem szenvedett vereséget.

Algéria lett a kilencedik afrikai nemzet, amelyik továbbjutott a csoportkörből, ami már önmagában rekord, de leginkább annak köszönhető, hogy az afrikai kontinensről érkező vb-indulók számát a FIFA a létszámemeléssel megduplázta. Ezúttal tehát a 10 afrikai csapatból kilenc ott van a legjobb 32 között, ami kilenc százalék – korábban ez az arány ötven százaléknál soha nem volt magasabb.

Ausztria nyolcadik alkalommal szerepel világbajnokságon, igaz, ebben az évszázadban először, hiszen legutóbb 1998-ban vett részt a labdarúgás legnagyobb eseményén. Mindössze harmadik alkalommal játszott afrikai ellenféllel szemben, s ebből másodszor Algéria ellen – a mai iksz előtt a már említett '82-es tornán 2–0-ra győzött Ausztria, amelyik harmadik meccsét afrikai csapat ellen 1998-ban vívta Kamerun ellen, s játszott 1–1-t.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

J-CSOPORT

ALGÉRIA–AUSZTRIA 3–3 (1–1)

Kansas City, Kansas City Stadion. 69 045 néző. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)

ALGÉRIA: Benbot – Belgali (Sergui, 71.), Mandi, Benszabaini, Hadzsam (Ait-Nouri, 71.) – Auar, Bentaleb, Maza – Mahrez, Guiri (Belaid, 71), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic. A kispadon: Masztil, Zidane (kapusok), Abada, Ait-Nouri, Belaid, Benbuali, Buadui, Bulbina, Sergui, Gedzsemisz, Hadzs Mussza, Titraui, Tugai, Zerruki

AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 62.), Mwene (Kalajdzic, 90+5.) – Seiwald, X. Schlager (Grillitsch, a szünetben), Schmid (Wanner, a szünetben), Laimer, Sabitzer – Arnautovic (Grigoritsch, a szünetben). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick. A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Chukwuemeka, Danso, Friedl, Gregoritsch, Grillitsch, Kalajdzic, Ljubicic, Prass, Schöpf, Svoboda, Wanner, Wimmer.

Gólszerző: Belgali (44.), Mahrez (60., 90+3.), ill. Arnautovic (28.), Sabitzer (55.), Kalajdzic (90+6.)