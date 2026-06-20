Nemzeti Sportrádió

Ancelotti ígéri, Neymar az utolsó csoportmeccsen már bevethető lesz

K. Zs.K. Zs.
2026.06.20. 15:25
Egy pillanat Neymar csütörtöki edzéséből (Fotó: Getty Images)
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Haiti 3–0-s legyőzése után Carlo Ancelottit, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát és Vinícius Júniort is faggatták a sérülésből gyógyuló Neymar állapotáról.

„Szombaton egyéni edzést végez majd, hétfőn már a csapattal dolgozik, és a Skócia elleni mérkőzésre bevetésre kész lesz” – jövendölte Carlo Ancelotti.

„Örülünk, hogy gyógyul, és reméljük, hogy a következő meccsen játszhat, mert nagyon fontos tagja a keretnek. Nekem személyes példaképem is, akitől rengeteg támogatást kaptam, már csak ezért is nagyon szeretném, hogy a hátralévő minden meccsünkön pályára lépjen” – tette hozzá Vinícius Júnior.

Mint ismert, a brazilok a Marokkó elleni 1–1-gyel kezdtek, a Haiti elleni 3–0-val folytatták – Vinícius mindkét mérkőzésen a kapuba talált –, és Neymar egyelőre nem léphetett pályára.

Az egy-egy győzelemmel és vereséggel álló skótok elleni mérkőzés magyar idő szerint csütörtökön éjfélkor kezdődik.

 

Brazília vb 2026 vb-hírfolyam Vinícius Júnior foci-vb 2026 Carlo Ancelotti Neymar
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