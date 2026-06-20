Ancelotti ígéri, Neymar az utolsó csoportmeccsen már bevethető lesz

„Szombaton egyéni edzést végez majd, hétfőn már a csapattal dolgozik, és a Skócia elleni mérkőzésre bevetésre kész lesz” – jövendölte Carlo Ancelotti.

„Örülünk, hogy gyógyul, és reméljük, hogy a következő meccsen játszhat, mert nagyon fontos tagja a keretnek. Nekem személyes példaképem is, akitől rengeteg támogatást kaptam, már csak ezért is nagyon szeretném, hogy a hátralévő minden meccsünkön pályára lépjen” – tette hozzá Vinícius Júnior.

Mint ismert, a brazilok a Marokkó elleni 1–1-gyel kezdtek, a Haiti elleni 3–0-val folytatták – Vinícius mindkét mérkőzésen a kapuba talált –, és Neymar egyelőre nem léphetett pályára.

Az egy-egy győzelemmel és vereséggel álló skótok elleni mérkőzés magyar idő szerint csütörtökön éjfélkor kezdődik.