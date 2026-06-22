Nemzeti Sportrádió

A zöld-fokiak nagyszerű cseréje: „Álmodoztam arról, hogy betalálok, de...”

V. J.V. J.
2026.06.22. 03:49
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A második zöld-foki gólt szerző Hélio Varela (Fotó: Getty Images)
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Mint beszámoltunk róla, Uruguay 2–2-es döntetlent játszott a Zöld-foki-szigetekkel a labdarúgó-világbajnokság a H-csoportjában, a 2. fordulóban. A mérkőzést követően így értékelt a két szövetségi kapitány, valamint a második zöld-foki gól szerzője a FIFA honlapjának.

„Álmodoztam arról, hogy betalálok, de azt sosem gondoltam volna, hogy így sikerül” – idézi a zöld-fokiak egyenlítő gólját szerző Hélio Varelát a FIFA honlapja. „Hihetetlen, hogy a vb-bemutatkozásom során szereztem meg az első gólomat a válogatottban. Nincsenek szavak erre.”

„Gratulálok a csapatomnak, szívből játszottak. Számos nehézség ért minket, a meccs végére már több játékos is görcsöktől szenvedett. De bátrak voltunk, végig a győzelemért mentünk előre és ez boldoggá tesz minket. Bízunk minden játékosunkban. Mindig változtatunk a csapaton és továbbra is szervezetten és győzni akarva lépünk pályára a mérkőzéseken. Elégedettek lehetünk azzal, amit ma elértünk” – véli a Zöld-foki-szigetek válogatottját irányító Bubista.

„Jól védekeztünk és át tudtuk venni a vezetést ” – fogalmazott az uruguayi szövetségi kapitány, Marcelo Bielsa. „Az eredményt az befolyásolta döntően, hogy csökkent a játékunk intenzitása. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie.”

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