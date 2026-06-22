A zöld-fokiak nagyszerű cseréje: „Álmodoztam arról, hogy betalálok, de...”

„Álmodoztam arról, hogy betalálok, de azt sosem gondoltam volna, hogy így sikerül” – idézi a zöld-fokiak egyenlítő gólját szerző Hélio Varelát a FIFA honlapja. „Hihetetlen, hogy a vb-bemutatkozásom során szereztem meg az első gólomat a válogatottban. Nincsenek szavak erre.”

„Gratulálok a csapatomnak, szívből játszottak. Számos nehézség ért minket, a meccs végére már több játékos is görcsöktől szenvedett. De bátrak voltunk, végig a győzelemért mentünk előre és ez boldoggá tesz minket. Bízunk minden játékosunkban. Mindig változtatunk a csapaton és továbbra is szervezetten és győzni akarva lépünk pályára a mérkőzéseken. Elégedettek lehetünk azzal, amit ma elértünk” – véli a Zöld-foki-szigetek válogatottját irányító Bubista.

„Jól védekeztünk és át tudtuk venni a vezetést ” – fogalmazott az uruguayi szövetségi kapitány, Marcelo Bielsa. „Az eredményt az befolyásolta döntően, hogy csökkent a játékunk intenzitása. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie.”