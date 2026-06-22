Szabadrúgásgól után cseregól és rekordkevés szabálytalanság Zöld-foki-szigeteknél
Az egyik oldalt Fernando Muslera (40 év, 5 nap), a másikon Verde Vozinha (40 év, 18 nap) védett. Ez volt az első meccs a világbajnokságok történelmében, amelyen mindkét kezdőkapus 40 év fölötti.
Zöld-foki-szigetek előtt csak Argentína szerezte történelme első vb-gólját szabadrúgásból, 1930-ban Luis Felipe Monti volt eredményes. Ez volt az idei világbajnokság második szabadrúgásgólja és Zöld-foki-szigetek második kaput eltaláló lövése a vb-n.
Hélio Varela 136 másodperccel becserélése után egyenlített, ez volt első válogatott gólja. A mostani világbajnokságon ez volt a 23. gól, amelyet cserejátékos szerzett. Csak a 2014-es (32) és a 2022-es (30) tornán volt több cseregól.
Fernando Muslerának ez volt a negyedik gólhoz vezető hibája világbajnokságon, ennél pedig senkinek sincs több 1966 óta.
Zöld-foki-szigetek a második afrikai csapat, amely egy vb-meccsen két gólt is szerez a tizenhatoson kívülről. Eddig erre csak Nigéria volt képes 1994-ben. Tíz afrikai ország közül Zöld-foki-szigetek az első, amely egy meccsen legalább két gólt szerez az idei világbajnokságon,
Szenegál óta (2002) Zöld-foki-szigetek az első, amely első két vb-meccsén veretlen marad. Ráadásul Zöld-foki-szigetek követte el a legkevesebb szabálytalanságot (5) első két vb-meccsén.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
H-CSOPORT
URUGUAY–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 2–2 (2–1) (Tv: M4 Sport)
Miami Gardens, Miami Stadion. Vezette: Espen Eskas (norvég)
URUGUAY: Muslera – G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, Sanabria – Ugarte (De la Cruz 70.), Bentancur – Canobbio, Valverde, M. Araújo – Vinas (D. Núnez 70.). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa
A kispadon: Mele, Rochet (kapusok), Aguirre, S. Bueno, Giménez, E. Martínez, Pellistri, Piquerez, B. Rodríguez, Vina, Zalazar
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – Moreira, R. Lopes, Borges, Sidny Cabral – K. Pina – Arcanjo, Mendes, Monteiro, G. Rodrigues (H. Varela 58.) – Benchimol (N. Da Costa 58.). Szövetségi kapitány: Bubista
A kispadon: C. dos Santos, Rosa (kapusok), Cabral, L. Costa, D. Duarte, L. Duarte, Joao Paulo, Livramento, Pires, W. Pina, W. Semedo, Y. Semedo, Stopira
Gólszerző: Araujo (44.), Canobbio (45+6.), ill. Pina (21.), H. Varela (61.)