Szabadrúgásgól után cseregól és rekordkevés szabálytalanság Zöld-foki-szigeteknél

Az egyik oldalt Fernando Muslera (40 év, 5 nap), a másikon Verde Vozinha (40 év, 18 nap) védett. Ez volt az első meccs a világbajnokságok történelmében, amelyen mindkét kezdőkapus 40 év fölötti.

Zöld-foki-szigetek előtt csak Argentína szerezte történelme első vb-gólját szabadrúgásból, 1930-ban Luis Felipe Monti volt eredményes. Ez volt az idei világbajnokság második szabadrúgásgólja és Zöld-foki-szigetek második kaput eltaláló lövése a vb-n.

1 - Cabo Verde are the first team on record to score their first FIFA World Cup goal from a direct free kick (since 1966).



Blast. pic.twitter.com/A1Y0K6sEc4 — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Hélio Varela 136 másodperccel becserélése után egyenlített, ez volt első válogatott gólja. A mostani világbajnokságon ez volt a 23. gól, amelyet cserejátékos szerzett. Csak a 2014-es (32) és a 2022-es (30) tornán volt több cseregól.

Following Uruguay 2-2 Cape Verde, there have been 23 goals scored via substitutes at the 2026 FIFA World Cup.



Only 2014 (32) and 2022 (30) have seen more goals via subs (excluding own goals). pic.twitter.com/wLu0vxcH3j — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026

Fernando Muslerának ez volt a negyedik gólhoz vezető hibája világbajnokságon, ennél pedig senkinek sincs több 1966 óta.

4 - Jugadores que han cometido más errores que terminan en gol en la Copa del Mundo desde 1966:



🇺🇾 FERNANDO MUSLERA: 4 🆕



🇸🇦 Mohammed Al-Deayea: 3



🇦🇺 Mark Schwarzer: 3



🇩🇪 Manuel Neuer: 3



Shock. pic.twitter.com/XaJ7ExeHbJ — OptaJose (@OptaJose) June 21, 2026

Zöld-foki-szigetek a második afrikai csapat, amely egy vb-meccsen két gólt is szerez a tizenhatoson kívülről. Eddig erre csak Nigéria volt képes 1994-ben. Tíz afrikai ország közül Zöld-foki-szigetek az első, amely egy meccsen legalább két gólt szerez az idei világbajnokságon,

2 - Cabo Verde es el segundo equipo africano que marca dos goles desde fuera el área en una Copa Mundial de la FIFA, el otro fue Nigeria ante Grecia en EEUU 1994. Sal. pic.twitter.com/J89RvF5NQx — OptaJavier (@OptaJavier) June 21, 2026

Szenegál óta (2002) Zöld-foki-szigetek az első, amely első két vb-meccsén veretlen marad. Ráadásul Zöld-foki-szigetek követte el a legkevesebb szabálytalanságot (5) első két vb-meccsén.

2 - Cabo Verde 🇨🇻 es la primera selección que evita la derrota en cada uno de sus dos primeros partidos en la Copa del Mundo (2E) desde Senegal 🇸🇳 en 2002 (1V 1E).



Además, es la selección que menos faltas ha cometido en los dos primeros partidos de una edición del Mundial desde… pic.twitter.com/T5ffqUfDjc — OptaJose (@OptaJose) June 22, 2026

Uruguay 2-2 Cape Verde



What a game.



Hands up if you had Cape Verde remaining unbeaten from their games against both Spain and Uruguay? pic.twitter.com/SQPxBGmNcG — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

H-CSOPORT

URUGUAY–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 2–2 (2–1) (Tv: M4 Sport)

Miami Gardens, Miami Stadion. Vezette: Espen Eskas (norvég)

URUGUAY: Muslera – G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, Sanabria – Ugarte (De la Cruz 70.), Bentancur – Canobbio, Valverde, M. Araújo – Vinas (D. Núnez 70.). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa

A kispadon: Mele, Rochet (kapusok), Aguirre, S. Bueno, Giménez, E. Martínez, Pellistri, Piquerez, B. Rodríguez, Vina, Zalazar

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – Moreira, R. Lopes, Borges, Sidny Cabral – K. Pina – Arcanjo, Mendes, Monteiro, G. Rodrigues (H. Varela 58.) – Benchimol (N. Da Costa 58.). Szövetségi kapitány: Bubista

A kispadon: C. dos Santos, Rosa (kapusok), Cabral, L. Costa, D. Duarte, L. Duarte, Joao Paulo, Livramento, Pires, W. Pina, W. Semedo, Y. Semedo, Stopira

Gólszerző: Araujo (44.), Canobbio (45+6.), ill. Pina (21.), H. Varela (61.)

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