Nemzeti Sportrádió

A VAR kiugrott kávézni – kiakadt a ghánaiak kapitánya az angolok elleni meccs után

T. Z.T. Z.
2026.06.24. 12:11
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Carlos Queiroz (Fotó: Getty Images)
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Carlos Queiroz, a ghánai válogatott szövetségi kapitánya kiakadt a sajtótájékoztatón, miután csapata gól nélküli döntetlenre végzett Anglia ellen a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában. No persze nem csapata teljesítményével, hanem a játékvezetővel és a videobíróval volt elégedetlen.

Az afrikaiak tapasztalt szövetségi kapitánya azt sérelmezte, hogy csapata nem kapott meg egy tizenegyest annál az esetnél, amikor Prince Adu vezette kapura a labdát, miközben Ezri Konsa vitatható körülmények között megállította a tizenhatoson belül.

Carlos Queiroz a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón külön is kitért az esetre, és finoman szólva sem volt megelégedve az ítélettel: „Működik még a VAR a világbajnokságon? – tette fel a kérdést a 73 éves tréner, majd némi iróniát is belevitt a mondandójába. – Nem hiszem el. Egyértelmű tizenegyest nem adtak meg nekünk, nagy szerencséje Angliának, hogy a VAR pont ekkor ugrott ki kávézni, ami egyébként érthető, mert én is szeretek kávézni. Tiszta tizenegyes és piros lap volt – csak én gondolom ezt, vagy ti is láttátok a meccset?”

 

 

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