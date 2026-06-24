A VAR kiugrott kávézni – kiakadt a ghánaiak kapitánya az angolok elleni meccs után

Az afrikaiak tapasztalt szövetségi kapitánya azt sérelmezte, hogy csapata nem kapott meg egy tizenegyest annál az esetnél, amikor Prince Adu vezette kapura a labdát, miközben Ezri Konsa vitatható körülmények között megállította a tizenhatoson belül.

Carlos Queiroz a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón külön is kitért az esetre, és finoman szólva sem volt megelégedve az ítélettel: „Működik még a VAR a világbajnokságon? – tette fel a kérdést a 73 éves tréner, majd némi iróniát is belevitt a mondandójába. – Nem hiszem el. Egyértelmű tizenegyest nem adtak meg nekünk, nagy szerencséje Angliának, hogy a VAR pont ekkor ugrott ki kávézni, ami egyébként érthető, mert én is szeretek kávézni. Tiszta tizenegyes és piros lap volt – csak én gondolom ezt, vagy ti is láttátok a meccset?”