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A szünetben vezet Új-Zéland
B. A. P.
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2026.06.22. 04:00
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foci vb 2026
Új-Zéland
Egyiptom
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Álomszerűen kezdtek a „kivik”, de végül pont nélkül maradtak a G-csoport élére ugró Mohamed Szalahék ellen.
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!
foci vb 2026
Új-Zéland
Egyiptom
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