Nemzeti Sportrádió

A szünetben vezet Új-Zéland

B. A. P.B. A. P.
2026.06.22. 04:00
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foci vb 2026 Új-Zéland Egyiptom
Foci vb 2026
2 órája

Egyiptom fordított Új-Zéland ellen, történelme során először nyert vb-meccset

Álomszerűen kezdtek a „kivik”, de végül pont nélkül maradtak a G-csoport élére ugró Mohamed Szalahék ellen.

 

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