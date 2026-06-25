Nemzeti Sportrádió

A portugál játékvezető nyitja az egyenes kieséses szakaszt a vb-n

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.25. 19:25
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Joao Pinheiro (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Joao Pinheiro játékvezető
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a portugál Joao Pinheiróra bízta a Dél-Afrika–Kanada mérkőzés levezetését a világbajnokságon, a legjobb 32 között.

Ahogy megszokhattuk, a FIFA három nappal az adott mérkőzés előtt hozta nyilvánosságra a játékvezetői küldést.

Vasárnap helyi idő szerint csak a Dél-Afrika–Kanada mérkőzést rendezik a legjobb 32 között, ezt Joao Pinheiro vezeti.

A 38 éves portugál bíró 2016 óta FIFA-kerettag, de ez az első nagy tornája. A vb-n eddig a Svájc–Bosznia-Hercegovina (4–1) mérkőzésen fújta a sípot, míg a Marokkó–Haiti találkozón negyedik játékvezető volt.

Oldalvonali segítői is portugálok, a negyedik játékvezetői feladatkört pedig Omar Al-Ali (Arab Emírségek) tölti be, a videobírókat csak később nevezi meg a FIFA.

 

vb 2026 Joao Pinheiro játékvezető
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