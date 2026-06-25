A portugál játékvezető nyitja az egyenes kieséses szakaszt a vb-n

Ahogy megszokhattuk, a FIFA három nappal az adott mérkőzés előtt hozta nyilvánosságra a játékvezetői küldést.

Vasárnap helyi idő szerint csak a Dél-Afrika–Kanada mérkőzést rendezik a legjobb 32 között, ezt Joao Pinheiro vezeti.

A 38 éves portugál bíró 2016 óta FIFA-kerettag, de ez az első nagy tornája. A vb-n eddig a Svájc–Bosznia-Hercegovina (4–1) mérkőzésen fújta a sípot, míg a Marokkó–Haiti találkozón negyedik játékvezető volt.

Oldalvonali segítői is portugálok, a negyedik játékvezetői feladatkört pedig Omar Al-Ali (Arab Emírségek) tölti be, a videobírókat csak később nevezi meg a FIFA.