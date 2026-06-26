Nemzeti Sportrádió

A Milan nagyon közel jár Goncalo Ramos megszerzéséhez

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 19:38
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Goncalo Ramos nagyon közel a klubváltáshoz, a portugál válogatottal éppen az utolsó világbajnoki csoportmeccsre készülő labdarúgó a Milanban folytatja pályafutását – állítja Fabrizio Romano.

Nem sokkal korábbi posztunkban előkerült a pletyka, amely szerint a Milan tanulmányozza Mauricio Pochettino szerződtetésének lehetőségét; most itt a következő, sokkal konkrétabbnak tűnő ügylet.

Az átigazolási ügyekben utazó Romano szerint a klubok megegyeztek, Goncalo Ramos is bólintott, és az átigazolási ár meghaladhatja a Milan eddigi rekordját, a szintén portugál Rafael Leaóért leperkált mintegy ötvenmillió eurót.

Ramos 2023 óta erősíti a PSG-t, két BL-t nyert; a párizsiakhoz a Benficából igazolt.

 

vb 2026 foci-vb 2026 Goncalo Ramos
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