A Milan nagyon közel jár Goncalo Ramos megszerzéséhez

Nem sokkal korábbi posztunkban előkerült a pletyka, amely szerint a Milan tanulmányozza Mauricio Pochettino szerződtetésének lehetőségét; most itt a következő, sokkal konkrétabbnak tűnő ügylet.

Az átigazolási ügyekben utazó Romano szerint a klubok megegyeztek, Goncalo Ramos is bólintott, és az átigazolási ár meghaladhatja a Milan eddigi rekordját, a szintén portugál Rafael Leaóért leperkált mintegy ötvenmillió eurót.

Ramos 2023 óta erősíti a PSG-t, két BL-t nyert; a párizsiakhoz a Benficából igazolt.