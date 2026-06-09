A mexikói elnök békés vb-megnyitót ígér

„Garantáljuk, hogy a vb megnyitóünnepsége sikeres, békés és nyugodt lesz” – fogalmazott mexikóvárosi sajtótájékoztatóján Claudia Sheinbaum.

Az államfő azt követően nyilatkozott, hogy az elmúlt időszakban nemcsak a fővárosban, hanem országszerte sztrájkok és tüntetések sorozata zajlott, s hasonló megmozdulások várhatók a következő napokban is.

„Vannak csoportok, amelyek provokálni akarnak minket, és a világbajnokság kapcsán megpróbálnak nemzetközi hírverést csinálni arról, hogy a mexikói kormány elnyomja őket” – mondta. Az elnök szerint a helyzet destabilizálására irányuló kísérletek egy ilyen nagy nemzetközi sportesemény kezdete előtt nemcsak a szakszervezetektől, hanem más érdekcsoportoktól is érkezhetnek.

„Megkeressük a legjobb módját a nyugalom biztosításának, és nem lesz semmi gond” – ígérte Sheinbaum.

Korábban a pedagógusok szakszervezete több alkalommal lezárta a főbb közlekedési útvonalakat, és várhatóan a világbajnokság alatt is folytatja a demonstrációkat. Különösen jelentős megmozdulások lehetnek a fővárosban, ahol a tanárok mellett a teherautó-sofőrök is kihasználhatják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon rájuk.

Mexikó 1970 és 1986 után harmadszor ad otthont vb-nek, a hazai válogatott dél-afrikaiak elleni nyitó meccse magyar idő szerint csütörtök este, 21 órakor kezdődik.