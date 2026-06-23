A győri Benbuali vezérletével Algériának továbbra is jól megy ázsiai csapatok ellen – statisztikák

Algéria kezdőcsapatának átlagéletkora 27 év és 223 nap. Az 1986-os Spanyolország elleni mérkőzés óta ez az első alkalom, hogy az algériai válogatott 27 éves vagy annál idősebb átlagéletkorú csapattal kezdjen egy vb-meccset.

27 عامًا و223 يومًا - يبلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية لمنتخب الجزائر في مواجهة الأردن 27 عامًا و223 يومًا، وهي المرة الأولى التي يبدأ فيها المنتخب مباراة في كأس العالم بتشكيلة يبلغ متوسط أعمارها 27 عامًا أو أكثر منذ نسخة 1986، عندما بدأ مواجهة إسبانيا بتشكيلة بلغ متوسط أعمارها… https://t.co/b7Ip8Ic20u — OptaArabi (@OptaArabi) June 23, 2026

Az afrikai csapat ez első ivószünetig 77 százalékos labdabirtoklással játszott. Algéria azelőtti 14 vb-meccsén egyszer sem haladta meg a 60 százalékos labdabirtoklási arányt.

77% - استحوذ منتخب الجزائر 🇩🇿 على الكرة بنسبة 77% حتى فترة التوقف لشرب المياه، وهي نسبة لم يسبق له الوصول إليها في أي من مبارياته الـ14 السابقة في كأس العالم، إذ لم تتجاوز نسبة استحواذه 60% في أي منها. 📊🇩🇿⚽



هيمنة. pic.twitter.com/WBMKqaGnnq — OptaArabi (@OptaArabi) June 23, 2026

A 2026-os világbajnokságon másodszor fordult elő, hogy egy afrikai és egy ázsiai ország összecsapásán utóbbi szerzi az első gólt. A vb-t megelőzően összesen volt ennyi a 14 mérkőzésből. Jordánia előtt Japán szerzett vezetést Tunézia ellen.

2 - شهدت نسخة 2026 من كأس العالم حالتين سجل فيها منتخب آسيوي أولًا أمام منتخب أفريقي، بعد اليابان أمام تونس 🇯🇵🇹🇳، وهو العدد نفسه الذي تحقق في جميع الحالات الـ14 السابقة التي افتتح فيها منتخب آسيوي التسجيل أمام منافس أفريقي في البطولة. 📊🌍⚽



مضاعفة. pic.twitter.com/aMJRh0yM8z — OptaArabi (@OptaArabi) June 23, 2026

Nizar al-Rasdan 11 klubmérkőzésén egyszer sem talált be az idényben, azonban a válogatottban már ötödik gólját jegyezte 40. meccsén.

5 - سجل نزار الرشدان 🇯🇴 هدفه الدولي الخامس مع منتخب الأردن في مباراته الدولية رقم 40. ولم ينجح الرشدان في تسجيل أي هدف خلال مشاركاته الـ11 مع ناديه في دوري نجوم قطر خلال موسم 2025-2026.



مفاجأة. ⚽ pic.twitter.com/YR3G7IW56c — OptaArabi (@OptaArabi) June 23, 2026

A második félidőben aztán a győri Nadir Benbuali egyenlített. Ő a második algériai cserejátékos, aki gólt szerez világbajnokságon. Algéria két meccsen hat gólt szerzett ázsiai csapat ellen, pont ennyit lőtt kilenc európai együttes ellen játszott mérkőzésén. Benbuali volt egyébként a második algériai, aki szöglet után volt eredményes. Nem sokkal később Amin Guiri lett a harmadik.

2 - أصبح نذير بن بوعلي 🇩🇿 ثاني لاعب يسجل للجزائر كبديل في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعد عبد المؤمن جابو الذي سجل أمام ألمانيا في نسخة 2014. ⚽



تأثير. 🔄🇩🇿 pic.twitter.com/x7VHR59DGV — OptaArabi (@OptaArabi) June 23, 2026

Algéria gólszerzése után már csak négy csapat maradt gól nélkül az idei világbajnokságon: Ecuador, Haiti, Panama és Törökország.

A mérkőzés legfőbb statisztikái