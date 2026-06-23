Nemzeti Sportrádió

A győri Benbuali vezérletével Algériának továbbra is jól megy ázsiai csapatok ellen – statisztikák

B. A. P.B. A. P.
2026.06.23. 07:51
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Nadir Benbuali csereként beállva fejelt gólt (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Algéria Jordánia statisztika
A labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának 2. fordulójában Algéria 2–1-re legyőzte Jordániát. Mutatjuk a mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatóit!

Algéria kezdőcsapatának átlagéletkora 27 év és 223 nap. Az 1986-os Spanyolország elleni mérkőzés óta ez az első alkalom, hogy az algériai válogatott 27 éves vagy annál idősebb átlagéletkorú csapattal kezdjen egy vb-meccset.

Az afrikai csapat ez első ivószünetig 77 százalékos labdabirtoklással játszott. Algéria azelőtti 14 vb-meccsén egyszer sem haladta meg a 60 százalékos labdabirtoklási arányt.

A 2026-os világbajnokságon másodszor fordult elő, hogy egy afrikai és egy ázsiai ország összecsapásán utóbbi szerzi az első gólt. A vb-t megelőzően összesen volt ennyi a 14 mérkőzésből. Jordánia előtt Japán szerzett vezetést Tunézia ellen.

Nizar al-Rasdan 11 klubmérkőzésén egyszer sem talált be az idényben, azonban a válogatottban már ötödik gólját jegyezte 40. meccsén.

A második félidőben aztán a győri Nadir Benbuali egyenlített. Ő a második algériai cserejátékos, aki gólt szerez világbajnokságon. Algéria két meccsen hat gólt szerzett ázsiai csapat ellen, pont ennyit lőtt  kilenc európai együttes ellen játszott mérkőzésén. Benbuali volt egyébként a második algériai, aki szöglet után volt eredményes. Nem sokkal később Amin Guiri lett a harmadik.

Algéria gólszerzése után már csak négy csapat maradt gól nélkül az idei világbajnokságon: Ecuador, Haiti, Panama és Törökország.

A mérkőzés legfőbb statisztikái

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