A FIFA nem engedélyezte a franciáknak a gyászkarszalagot
Didier Deschamps szövetségi kapitány napokban elhunyt édesanyjára szerettek volna így emlékezni a „kékek” a norvégok elleni csoportmérkőzés előtt.
Gyászszünet mindenesetre lesz a meccs előtt: Deschamps édesanyjára és a venezuelai földrengés halálos áldozataira emlékeznek a jelenlévők a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) engedélyével.
Ami Deschamps-ot illeti, a szövetségi kapitány a napokban hazatért édesanyja temetésére, helyi idő szerint szombat hajnalban várják vissza a franciák főhadiszállására.
Távollétében Guy Stéphan irányítja a francia csapatot.
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