A FIFA nem engedélyezte a franciáknak a gyászkarszalagot

Gyászszünet mindenesetre lesz a meccs előtt: Deschamps édesanyjára és a venezuelai földrengés halálos áldozataira emlékeznek a jelenlévők a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) engedélyével.

Ami Deschamps-ot illeti, a szövetségi kapitány a napokban hazatért édesanyja temetésére, helyi idő szerint szombat hajnalban várják vissza a franciák főhadiszállására.

Távollétében Guy Stéphan irányítja a francia csapatot.