Nemzeti Sportrádió

A FIFA nem engedélyezte a franciáknak a gyászkarszalagot

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 20:57
Didier Deschamps csak a távolból figyelheti csapatát (Fotó: Getty Images)
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Didier Deschamps szövetségi kapitány napokban elhunyt édesanyjára szerettek volna így emlékezni a „kékek” a norvégok elleni csoportmérkőzés előtt.

Gyászszünet mindenesetre lesz a meccs előtt: Deschamps édesanyjára és a venezuelai földrengés halálos áldozataira emlékeznek a jelenlévők a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) engedélyével.

Ami Deschamps-ot illeti, a szövetségi kapitány a napokban hazatért édesanyja temetésére, helyi idő szerint szombat hajnalban várják vissza a franciák főhadiszállására.

Távollétében Guy Stéphan irányítja a francia csapatot.

 

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