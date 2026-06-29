A dél-afrikaiak kapusa új világbajnoki rekorddal utazik haza

A mellékelt statisztika szerint Ronwen Williams már a csehek elleni csoportmeccsen is közel járt a csúcsdöntéshez. Alighanem szívesen elcserélné a rekordot egy védésre – a 92. percben nem érte el a labdát a kanadai Stephen Eustáquio lövésénél, csapata kiesett…

A közlés szerint az 1966-os vb az első, amelyikről vannak ilyen adatok; Williams ezek alapján tekinthető a vb-történelem egy meccsen a legtöbb pontos passzt adó kapusának.

🇿🇦 | Passing maestro between the sticks



Goalkeepers with most accurate passes in a single World Cup match since 1966:



🥇 77 – Ronwen Williams v Canada (2026) 🆕

🥈 51 – Manuel Neuer v Japan (2022)

🥉 48 – Ronwen Williams v Czechia (2026)



An unexpected focal point of South… pic.twitter.com/ZJlZJEbaUc — Sofascore Football (@Sofascore) June 28, 2026



