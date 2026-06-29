Nemzeti Sportrádió

A dél-afrikaiak kapusa új világbajnoki rekorddal utazik haza

K. Zs.K. Zs.
2026.06.29. 10:59
Ronwen Williams: egy a hetvenhétből (Fotó: Getty Images)
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A Sofascore tette közzé az adatot: Ronwen Williams, a dél-afrikaiak kapusa 77-szer passzolt pontosan a Kanada elleni vasárnap esti mérkőzésen, ezzel megjavította a német Manuel Neuer 2022-ből származó, 51-es világbajnoki rekordját.

A mellékelt statisztika szerint Ronwen Williams már a csehek elleni csoportmeccsen is közel járt a csúcsdöntéshez. Alighanem szívesen elcserélné a rekordot egy védésre – a 92. percben nem érte el a labdát a kanadai Stephen Eustáquio lövésénél, csapata kiesett…

A közlés szerint az 1966-os vb az első, amelyikről vannak ilyen adatok; Williams ezek alapján tekinthető a vb-történelem egy meccsen a legtöbb pontos passzt adó kapusának.


 

 

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