A dél-afrikaiak kapusa új világbajnoki rekorddal utazik haza
A Sofascore tette közzé az adatot: Ronwen Williams, a dél-afrikaiak kapusa 77-szer passzolt pontosan a Kanada elleni vasárnap esti mérkőzésen, ezzel megjavította a német Manuel Neuer 2022-ből származó, 51-es világbajnoki rekordját.
A mellékelt statisztika szerint Ronwen Williams már a csehek elleni csoportmeccsen is közel járt a csúcsdöntéshez. Alighanem szívesen elcserélné a rekordot egy védésre – a 92. percben nem érte el a labdát a kanadai Stephen Eustáquio lövésénél, csapata kiesett…
A közlés szerint az 1966-os vb az első, amelyikről vannak ilyen adatok; Williams ezek alapján tekinthető a vb-történelem egy meccsen a legtöbb pontos passzt adó kapusának.
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