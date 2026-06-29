Nemzeti Sportrádió

NB II: új játékos Ajkán és a BVSC-nél, egy távozó Kozármislenyben

K. Zs.K. Zs.
2026.06.29. 11:33
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Németh Erik (Fotó: fcajka.hu)
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Papp Csongor Ajka BVSC Németh Erik Kozármisleny magyar átigazolás Oroszi István
Zajlik a felkészülési időszak a labdarúgó NB II-ben, íme, három átigazolási hír!

AJKA: a napokban beszámoltunk arról, hogy Németh Erik távozott a Soroksárról – most már tudjuk, hogy a zöld-fehéreknél folytatja. A védőként és középpályásként is bevethető 26 éves játékos Zalaegerszegen nevelkedett, egy évet Szlovéniában, az NK Naftánál töltött, majd fél évig Szentlőrincen, az elmúlt három és fél évben pedig Soroksáron futballozott.

BVSC: már két felkészülési mérkőzésen (Majos, Budafok) pályára lépett Papp Csongor a zuglói csapatban, utóbbin gólt is szerzett, és immár be is jelentették a szerződtetését. A 21 éves szélső a szombathelyi Illés Akadémián és a ZTE-nél nevelkedett, utóbbiban Magyar Kupát nyert, 2025 őszén négy gólpasszt osztott ki a neki jutó 11 NB I-es mérkőzésen, majd a tavaszt kooperációs kölcsön keretében Ajkán töltötte.

KOZÁRMISLENY: a baranyaiak bejelentették Oroszi István távozását. Az FTC utánpótlásából kikerülő, most 25 éves kapus Soroksáron és Budafokon védett, 2024 januárjában igazolt a Kozármislenybe, amelyben 11 NB II-es mérkőzésen állt a kapuban.

 

Papp Csongor Ajka BVSC Németh Erik Kozármisleny magyar átigazolás Oroszi István
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