Strandkézilabda-vb: A másodedző szerint a felkészülési torna hiányzott a magyar válogatottnak

„Mindenképpen szerettünk volna éremért játszani, ezért keserű a szánk íze. Apróságokon múlt, hogy a címvédő horvátokat nem tudtuk hazai pályán megverni” – utalt a 2:0-ra elveszített szombati negyeddöntőre a magyar szövetség közösségi oldalán Priczel Bence.

A mieink a csoportkörben Tunéziát és Puerto Ricót 2:0-ra, Dániát 2:1-re legyőzték, a középdöntőben 2:1-re kikaptak Portugáliától, majd Irán és Spanyolország ellen 2:0-ra nyertek. A vesztes negyeddöntő után az 5-8. helyért 2:1-es vereséget szenvedtek a spanyoloktól, végül a hetedik helyért 2:0-ra kikaptak Dániától.

„Úgy gondoljuk, hogy a strandkézilabda olyan irányt vett globális szinten, ami számunkra nem pozitív, rengeteg testiség és agresszió jellemzi. A következő években muszáj lesz alkalmazkodnunk, bármennyire is ellenkezik a nézeteinkkel” – szögezte le a másodedző.

Hangsúlyozta: igyekeznek egészséges átmentet képezni az idősek és fiatalok között, és ahogy több játékos is kiemelte, nagyon jó volt az összhang. Több statisztikai mutatóban is az élen végeztek a magyarok, ez is alátámasztja a csapat erősségét.

„Elemezzük a mérkőzéseket és megnézzük, hol és miben szükséges változtatni. Sajnos idén nem volt rá lehetőségünk, de a következő évben legalább egy nemzetközi tornán szeretnénk részt venni, mert úgy érezzük, ha továbbra is a világelithez akarunk tartozni, ez a jövőben elengedhetetlen lesz” – szögezte le.

A 2023-ban Európa-bajnok magyar csapat nyolcadik alkalommal vett részt vb-n, legjobb eredménye a 2010-es ezüstérem, az eddigi legrosszabb pedig két hetedik helyezés volt.

A torna legjobb pontszerzőinek listáján Gyene Norbert (148) második lett. A magyar válogatott szerezte a második legtöbb pontot (449), viszont a legtöbbet kapta (434) az egész mezőnyben.