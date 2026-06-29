Nemzeti Sportrádió

Juan Mata még nem döntött, folytatja-e, de a Victoryval nem szakít

K. Zs.K. Zs.
2026.06.29. 09:52
Juan Mata a legutóbbi ausztrál bajnoki idény legjobbjának járó Johnny Warren Medallal (Fotó: Getty Images)
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Juan Mata Ausztrália ausztrál foci Melbourne Victory
Juan Mata a jövőben tulajdonosként is kötődik a Melbourne Victoryhoz – jelentette be hétfőn a világ- és Európa-bajnok spanyolt foglalkoztató ausztrál labdarúgócsapat.

Juan Mata tavaly szerződött a Melbourne Victoryhoz, a legutóbbi ausztrál bajnokságban 25 mérkőzésen játszott, öt gólt szerzett, megválasztották az idény legjobbjának.

A 38 éves spanyol klasszis még nem döntötte el, folytatja-e a pályafutását (a bajnokság október közepén kezdődik), de a klubbal kötött megállapodása értelmében a jövőben nemcsak kisebbségi részvényesként tartozik majd a Victoryhoz, hanem visszavonulása után egy újonnan felállított szakmai testületet is elnököl majd.

„Őszintén hiszek abban, hogy az ausztrál labdarúgás fényes jövő előtt áll. Már az ideigazolásomkor érzékeltem, milyen lelkes munka zajlik a klubban, és az ausztrál bajnokságban is látom az erőt. Részese akarok lenni a jövő építésének nemcsak egy idény erejéig, hanem hosszabb távon is” – idézi a közlemény Juan Matát.

 

Juan Mata Ausztrália ausztrál foci Melbourne Victory
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