Juan Mata még nem döntött, folytatja-e, de a Victoryval nem szakít

Juan Mata tavaly szerződött a Melbourne Victoryhoz, a legutóbbi ausztrál bajnokságban 25 mérkőzésen játszott, öt gólt szerzett, megválasztották az idény legjobbjának.

A 38 éves spanyol klasszis még nem döntötte el, folytatja-e a pályafutását (a bajnokság október közepén kezdődik), de a klubbal kötött megállapodása értelmében a jövőben nemcsak kisebbségi részvényesként tartozik majd a Victoryhoz, hanem visszavonulása után egy újonnan felállított szakmai testületet is elnököl majd.

„Őszintén hiszek abban, hogy az ausztrál labdarúgás fényes jövő előtt áll. Már az ideigazolásomkor érzékeltem, milyen lelkes munka zajlik a klubban, és az ausztrál bajnokságban is látom az erőt. Részese akarok lenni a jövő építésének nemcsak egy idény erejéig, hanem hosszabb távon is” – idézi a közlemény Juan Matát.