Könyves Norbert: Még nem hagyom abba!

Pénteken lejátszotta az első felkészülési mérkőzését az élvonalból kiesett Kolorcity Kazincbarcika (az MTK Budapest vendégeként 4–2-re kikapott), de már Könyves Norbert nélkül. A 37 esztendős, ötszörös válogatott támadó tavaly nyáron igazolt a története első élvonalbeli idénye előtt álló együtteshez, és rendszeresen játéklehetőséget kapott Kuttor Attila vezetőedzőtől, hiszen 29 bajnokin lépett pályára. Győztes gólt szerzett a 11. fordulóban a Nyíregyháza (1–0) otthonában, és betalált tavasszal a Ferencváros (1–2) ellen is. Hogy mit hoz a folytatás az NB I-ben 339 meccset játszó, azokon 81 gólt szerző labdarúgó számára, egyelőre nem tudni, ám jó állapotban érzi magát, élvezi a futballt, éppen ezért meg sem fordul a fejében a befejezés.

„Kihagytam az MTK elleni felkészülési mérkőzést, ugyanis távozom Kazincbarcikáról, szabadon igazolható leszek, és Simon Miklós klubigazgatóval abban maradtam, felmentést kapok az edzések látogatása alól – mondta Könyves Norbert. – Amikor egy évvel ezelőtt a klubhoz kerültem, tisztában voltam azzal, nehéz idényünk lesz, már csak azért is, mert a hazai meccseinket előbb Mezőkövesden, majd Miskolcon kellett játszanunk, és a rutintalanságunk miatt olyan párharcokat vesztettünk el vagy végződtek döntetlenre, amelyeket meg lehetett volna nyerni! Természetesen mindent megpróbáltunk, sportemberek maradtunk a kiesés után is, amit az is mutat, hogy az utolsó három bajnokin veretlenek maradtunk. Nem álltam le az edzésekkel, megvan bennem a motiváció, sohasem éreztem, hogy nyűg lenne edzeni, mérkőzést játszani, egy-két idény még biztosan van bennem – legalább NB II-es szinten. Volt már érdeklődés, bízom benne, hamarosan eldől, hol folytatom."